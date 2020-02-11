Правовая комиссия обсудит коллективное обращение о поднятии останков парома Estonia

Председатель комиссии Яанус Карилайд сказал, что останки парома Estonia защищены международным соглашением о ненарушении покоя захоронения. ”Для того, чтобы проводить какие-либо практические работы над останками парома Estonia, необходимо изменить данное соглашение в сотрудничестве с Финляндией и Швецией, — сказал Карилайд. — На заседании комиссии совместно с представителями компетентных учреждений мы обсудим возможности для инициирования изменений этого документа”.

По мнению заместителя председателя комиссии Тоомаса Кивимяги, коллективное обращение внушительного числа людей — достаточный повод для того, чтобы еще раз подумать: есть ли в связи с крушением парома Estonia вопросы, для ответа на которые действительно стоит поднять останки судна со дна моря. Кивимяги добавил, что поднятие обломков стоит рассматривать лишь в случае, если это действительно позволит ответить на вопросы.

”Следует также принимать во внимание, что со дня катастрофы прошло 25 лет. Поднятие останков судна может заставить близких погибших вновь пережить эту трагедию, — сказал Кивимяги. — Нельзя также забывать и о том, что теории заговоров почти всегда будут привлекательнее официальных объяснений”.