Правовая комиссия начинает слушания по предполагаемой пристрастности прокуратуры

Председатель комиссии Яанус Карилайд сказал, что необходимость в подробном изучении этого вопроса возникла в связи с публичными высказываниями о независимости и политической ангажированности прокуратуры. ”Помимо прочего, об этом говорил и министр внутренних дел. Кроме членов правовой комиссии мы хотим привлечь еще по двое членов от каждой фракции Рийгикогу. В ходе подробных слушаний мы хотим выяснить, есть ли у утверждений о пристрастности прокуратуры какие-либо основания и не заключается ли проблема в чрезмерном регулировании нашего пенитенциарного права и слишком большом пространстве для интерпретации законов”, — сказал Карилайд.

”Необоснованные нападки политиков на прокуратуру сильно подрывают доверие к правовой системе Эстонии. Принимая во внимание, что в этом участвовал и член правительства, правовая комиссия обязана высказать свое мнение. Эти обвинения не могут остаться без ответа”, — сказал заместитель председателя комиссии Тоомас Кивимяги. Он добавил, что правительству необходимо в ближайшее время достичь договоренности по кандидату на должность генерального прокурора. По его словам, это дало бы прокуратуре больше уверенности в отстаивании своей беспристрастности.

Первое слушание по вопросу прокураторы запланировано на 3 декабря. Слушания начнутся в декабре и продолжатся в январе. Затем комиссия подготовит свое заключение.