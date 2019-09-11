Правовая комиссия хочет упростить привлечение иностранных инвестиций

”Международные инвестиции жизненно необходимы для предприятий, основанных на эстонском капитале. Но действующий правопорядок мешает этому и заставляет как инвесторов, так и наши стартапы смотреть в сторону других государств. Нам необходимо как можно быстрее разрешить эту ситуацию”, — сказал председатель правовой комиссии Яанус Карилайд.

По словам члена правовой комиссии Каи Каллас, необходимо сделать все, чтобы инвестировать в Эстонию было как можно проще, без бюрократических преград. ”Имидж э-успеха Эстонии должен идти в ногу со временем. Если действующее регулирование начало мешать росту стартапов, его необходимо пересмотреть”, — добавила Каллас.

Представители стартапов предлагают как можно быстрее создать специальное регулирование, чтобы пайщики паевых товариществ для совершения определенных распоряжений могли выбрать форму, не требующую нотариального заверения. Это означает, что иностранный инвестор для приобретения паев и инвестирования в паевое товарищество не должен приезжать в Эстонию, если с этим согласны все пайщики.