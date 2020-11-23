Правовая комиссия: датчик угарного газа необходимо установить при первой возможности

Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд сообщил, что, к сожалению, в последние годы число пожаров не сократилось. ”Данный законопроект призван защитить население Эстонии и повысить уровень пожарной безопасности как частных домов, так и предприятий”, –сказал Карилайд.

Заместитель председателя комиссии Тоомас Кивимяги отметил, что нагрузка на предприятия в связи с обязанностью проводить противопожарную инспекцию вырастет.

По мнению Кивимяги, требование об установке датчиков угарного газа поднимает ряд тревожных вопросов. В первую очередь, смогут ли справиться с этой задачей пожилые люди? ”Мы не сможем достичь цели, если люди не знают, как устанавливать датчики. Установка датчика угарного газа намного сложнее, чем установка дымового датчика, к наличию которого в доме мы успели привыкнуть. По моей оценке, нельзя предполагать, что все смогут найти необходимую информацию, набранную мелким шрифтом на прилагаемом к датчику инфолисте. Необходимо активно информировать население”, — подчеркнул Кивимяги.

Датчики угарного газа уже сейчас обязательны в жилых помещениях, в которых установлено газовое устройство с дымоходом. Согласно законопроекту, датчик угарного газа необходимо будет устанавливать и в жилых помещениях с отопительными системами, использующими твердое топливо. В ходе второго чтения законопроекта комиссия внесла поправку, согласно которой датчик угарного газа при первой возможности также необходимо будет установить в помещениях, где используются дровяные печи, плиты или камины. Датчики должны быть установлены не позднее, чем к 1 января 2022 года. Цель — предотвратить смерти и несчастные случаи, вызванные отравлением угарным газом. По планам закон вступит в силу 1 марта 2021 года.

Комиссия обсудила поправки, поступившие к проекту закона о внесении изменений в Закон о пожарной безопасности и в другие законы (120 SE), с представителями Министерства внутренних дел, Министерства экономики и коммуникаций, Спасательного департамента, Торгово-промышленной палаты, Союза страховых обществ Эстонии и Союза городов и волостей Эстонии и решила направить законопроект на второе чтение пленарному заседанию Рийгикогу, которое состоится 9 ноября.