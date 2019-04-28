Православные христиане отмечают Пасху

Православные верующие в воскресенье отмечают главный христианский праздник - Пасху, или Воскресение Христово. Незадолго до полуночи в храме Христа Спасителя патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил торжественное ночное богослужение: крестный ход, пасхальную заутреню и Божественную литургию. К началу праздничной службы делегация Фонда Андрея Первозванного, по традиции, доставила в Москву Благодатный огонь из Иерусалима.
Крестный ход, совершаемый в эту ночь во всех православных храмах, символизирует собой жен-мироносиц, шедших под утро к гробу Христа и извещенных ангелом о его воскресении перед входом в гробовую пещеру. По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.
Празднование христианской Пасхи длится 40 дней, в память 40-дневного пребывания воскресшего Христа со своими учениками, после чего Он вознесся на небо. Первая неделя особо торжественная, она получила название Светлая седмица.
Искупительная жертва за грех
Само название Пасха (Песах), переводится как "переход". Событие "перехода" праздновалось иудеями еще со времен Моисея в память о выходе еврейского народа из египетского рабства в "землю обетованную".
Как сообщили в патриаршей пресс-службе, эта ветхозаветная Пасха "была прообразом Пасхи новозаветной, в которой все человечество переходит из рабства греху, через искупительную жертву Сына Божия, в вечную жизнь".
"Событие Воскресения Христова - ключевое в христианской истории, поскольку именно через него была совершена искупительная жертва Сына Божия за первородный грех Адама и Евы, который не давал надежды на спасение и закрыл рай для всего ветхозаветного человечества", - отметили в Русской церкви.
Праздник Пасхи является переходящим. Его дата исчисляется исходя из солнечного и лунного календарей. Так, Пасха всегда бывает в воскресный день, после полнолуния, случившего после дня весеннего равноденствия. Также православная Пасха обязательно бывает после Пасхи иудейской, поскольку Христос сначала отпраздновал иудейскую Пасху со своими учениками, а после этого пошел на страдания и воскрес.
Празднование Пасхи было установлено еще апостолами. Точное время празднования определил I Вселенский собор в 325 году.
"Примирение человека с Богом"
Патриарх Кирилл в своем традиционном пасхальном послании поздравил православных христиан с праздником, отметив, что вера в воскресение Господа Иисуса Христа является "тем незыблемым основанием, непоколебимым столпом, на котором зиждется христианство", а Христос открывает путь нравственного преображения и духовного восхождения.
"Своим искупительным подвигом Спаситель соединил Небесное и земное, Вечное и временное, Творца и творение, Бога и человека. Он преодолел ту пропасть, которая на заре истории отделила первых людей от их Создателя. Через нарушение данной им заповеди, через их непослушание Творцу в мире стали господствовать грех и смерть. Когда же, по слову апостола Павла, "пришла полнота времени, Бог ради нашего спасения послал Своего Единородного Сына, чтобы нам получить усыновление (Гал. 4:4-5)", - говорится в обращении.
По словам предстоятеля, Христос, явив полное послушание Богу-Отцу, "приводит человечество к его Создателю, примиряет его с Ним". "Господь открывает нам путь нравственного преображения и духовного восхождения к вечной и блаженной жизни с Богом", - отметил патриарх.
По его словам, составляя Церковь Христову, верующие являются "продолжателями Его славной миссии в мире". "Как многое множество бывших прежде нас братьев и сестер по вере - апостолов, жен-мироносиц, мучеников, святителей, преподобных и праведных, мы призваны "провозглашать имя Господа, возвещать в народах дела Его" (1 Пар. 16:8)", - отмечается в обращении.