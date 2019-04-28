Православные христиане отмечают Пасху

Крестный ход, совершаемый в эту ночь во всех православных храмах, символизирует собой жен-мироносиц, шедших под утро к гробу Христа и извещенных ангелом о его воскресении перед входом в гробовую пещеру. По Евангелию, Иисус Христос был распят на горе Голгофе у стен Иерусалима, похоронен ближайшими учениками и на третий день воскрес.

Празднование христианской Пасхи длится 40 дней, в память 40-дневного пребывания воскресшего Христа со своими учениками, после чего Он вознесся на небо. Первая неделя особо торжественная, она получила название Светлая седмица.

Искупительная жертва за грех

Само название Пасха (Песах), переводится как "переход". Событие "перехода" праздновалось иудеями еще со времен Моисея в память о выходе еврейского народа из египетского рабства в "землю обетованную".

Как сообщили в патриаршей пресс-службе, эта ветхозаветная Пасха "была прообразом Пасхи новозаветной, в которой все человечество переходит из рабства греху, через искупительную жертву Сына Божия, в вечную жизнь".

"Событие Воскресения Христова - ключевое в христианской истории, поскольку именно через него была совершена искупительная жертва Сына Божия за первородный грех Адама и Евы, который не давал надежды на спасение и закрыл рай для всего ветхозаветного человечества", - отметили в Русской церкви.