Православные церкви Эстонии просят помощи у прихожан

"Дорогие братья и сестры! Весь мир переживает сегодня тяжёлые испытания — идёт борьба за жизнь человечества. То, что наше Эстонское государство является светским, не означает, что оно атеистическое: Церковь и власти страны каждый по-своему служат людям. В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в стране из-за пандемии, закрытие храмов — это та самая крайняя мера, которая не свойственна жизни Православной Церкви, ибо она всегда была с народом в самых тяжёлых обстоятельствах, поддерживая и укрепляя дух верующих христиан", — написано на странице Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в Facebook.

"Церковь и народ — единое целое! Сама жизнь говорит об этом! Всегда поддерживая всех нас, Церковь Христова сама сегодня нуждается в помощи. Мы не можем оставить в беде тех, кто, смиренно служа Богу и людям, остались без средств к существованию. Пришло время, чтобы мы помогли Церкви! Приходские советы церквей обращаются ко всем христианам с призывом оказать посильную материальную помощь нашей Церкви", — говорится в обращении.

ЭПЦ МП приводит перечень приходов с указанием реквизитов:

1. Кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского

TALLINNA ALEKSANDER NEVSKI STAVROPIGIAALNE KOGUDUS

Счет: SEB

EE901010220003251011

2. Храм в честь иконы Божией Матери ”Скоропослушница” (Ласнамяэ)

MPEÕK Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja Ikooni Kogudus

Cчет: SWEDBANK

EE942200221057253870

Cчет: SEB

EE271010220270132222

3. Казанская церковь/ Храм Рождества Пресвятой Богородицы (г. Таллинн)

MPEÕK TALLINNA JUMALAEMA SÜNDIMISE (KAASANI) KOGUDUS

Счет:

EE632200221056460677

4. Никольский храм на улице Вене

Tallinna Nikolai kogudus

Счет: Swedbank

EE452200221019705955

Счет: SEB

EE881010220081350015

5. Иоанно-Предтеченская церковь в Нымме

MPEÕK Tallinna Nõmme Ristija Johannese Kogudus

Счет: SWEDBANK

EE542200221068638510

6. Храм в честь иконы Божией Матери ”Всех Скорбящих Радость”

MPEÕK Tallinna Jumalaema Kõikide Kurbade Rõõmu Ikooni Kogudus

Счет: Coop Pank

EE484204246760046106

7. Никольская церковь в Копли

Имя получателя: MPEÕK TALLINNA KOPLI PÜHA NIKOLAUSE KOGUDUS

Счет:

EE611010220027305011