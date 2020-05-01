Православные церкви Эстонии просят помощи у прихожан

Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата обратилась к жителям Эстонии с просьбой о помощи.
"Дорогие братья и сестры! Весь мир переживает сегодня тяжёлые испытания — идёт борьба за жизнь человечества. То, что наше Эстонское государство является светским, не означает, что оно атеистическое: Церковь и власти страны каждый по-своему служат людям. В связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся в стране из-за пандемии, закрытие храмов — это та самая крайняя мера, которая не свойственна жизни Православной Церкви, ибо она всегда была с народом в самых тяжёлых обстоятельствах, поддерживая и укрепляя дух верующих христиан", — написано на странице Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата в Facebook.
"Церковь и народ — единое целое! Сама жизнь говорит об этом! Всегда поддерживая всех нас, Церковь Христова сама сегодня нуждается в помощи. Мы не можем оставить в беде тех, кто, смиренно служа Богу и людям, остались без средств к существованию. Пришло время, чтобы мы помогли Церкви! Приходские советы церквей обращаются ко всем христианам с призывом оказать посильную материальную помощь нашей Церкви", — говорится в обращении.
ЭПЦ МП приводит перечень приходов с указанием реквизитов:
1. Кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского
TALLINNA ALEKSANDER NEVSKI STAVROPIGIAALNE KOGUDUS
Счет: SEB
EE901010220003251011
2. Храм в честь иконы Божией Матери ”Скоропослушница” (Ласнамяэ)
MPEÕK Tallinna Jumalaema Kiirestikuulja Ikooni Kogudus
Cчет: SWEDBANK
EE942200221057253870
Cчет: SEB
EE271010220270132222
3. Казанская церковь/ Храм Рождества Пресвятой Богородицы (г. Таллинн)
MPEÕK TALLINNA JUMALAEMA SÜNDIMISE (KAASANI) KOGUDUS
Счет:
EE632200221056460677
4. Никольский храм на улице Вене
Tallinna Nikolai kogudus
Счет: Swedbank
EE452200221019705955
Счет: SEB
EE881010220081350015
5. Иоанно-Предтеченская церковь в Нымме
MPEÕK Tallinna Nõmme Ristija Johannese Kogudus
Счет: SWEDBANK
EE542200221068638510
6. Храм в честь иконы Божией Матери ”Всех Скорбящих Радость”
MPEÕK Tallinna Jumalaema Kõikide Kurbade Rõõmu Ikooni Kogudus
Счет: Coop Pank
EE484204246760046106
7. Никольская церковь в Копли
Имя получателя: MPEÕK TALLINNA KOPLI PÜHA NIKOLAUSE KOGUDUS
Счет:
EE611010220027305011
8. Храм Архангела Михаила в Маарду
MAARDU PEAINGEL MIIKAELI KOGUDUS
Счет:
EE042200221019492420
9. Храм во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского в Локса
MPEÕ KIRIKU LOKSA KROONLINNA PÜHA JOANNI KOGUDUS
Счет:
EE552200221025498421
10. Храм во имя преподобного Сергия Радонежского в Палдиски
MPEÕK PALDISKI RADONEŽI VAGA SERGI KOGUDUS
Счет: SWEDBANK
EE412200221020593965
11. Храм Рождества Богородицы в Раквере
MPEÕK Rakvere Jumalaema Sündimise Kogudus
Счет:
EE311010220025855013
12. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Нина
Имя получателя: MPEÕK
Счет: SEB
EE491010220225253224
13. Храм блаженной Ксении Петербургской в Азери
MPEÕK Aseri Püha Ksenia Kogudus
Счет:
EE404204278611407309
14. Храм Владимирской иконы Божией Матери в Валга
MPEÕK VALGA JUMALAEMA VLADIMIRI IKOONI VALGA KOGUDUS
Счет:
EE831010220026645015
15. Храм Иоанна Предтечи в Вильянди
MPEÕK Viljandi Ristija Johannese kogudus
Счет: SEB
EE931010220001891017
16. Храм Богоявления Господня в Йыхви
MPEÕK Jõhvi Kogudus
Счет: SWEDBANK
EE212200001120022925
17. Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Кивиыли
MPEÕK Kiviõli Jumalaema Kaitsmise Kogudus
Счет: SWEDBANK
EE532200001120251851
18. Храм Преображения Господня в Кохтла-Ярве
MPEÕK KOhtla-Järve IMK
Счет: SWEDBANK
EE082200221024088984
19. Храм вмц. Екатерины в Пярну
MPEÕK Pärnu Jekateriina Kogodus
Счет:
EE181010902000837002
21. Храм Казанской иконы Божией Матери в Силламяэ
MPEÕK Sillamäe Jumalaema Kaasani Ikooni Kogudus
Счет:
EE381010220025301017
22. Храм Иоанна Предтечи в Тапа
MPEÕK TAPA RISTIJA JOHANNESE KOGUDUS
Счет: SWEDBANK
EE322200221028566363
23. Храм вмч. Георгия Победоносца в Тарту
MPEÕK TARTU PÜHA GEORGI (JÜRI) KOGUDUS
Счет: SWEDBANK
EE632200221019802146
24. Храм Святой Троицы в Тюри
25. Храм св. блгв. вел. кн. Александра Невского в Хаапсалу
MPEÕK HAAPSALU KOGUDUS
EE97 1010 0220 4169 9008
26. Храм Рождества Пресвятой Богородицы в Алайыэ
27. Собор Воскресения Христова в Нарве
MPEÕK NARVA ISSANDA ÜLESTÕUSMISE PEAKIRIKU KOGUDUS
Счет: SWEDBANK
EE752200001120003135
28. Храм Нарвской иконы Божией Матери
MPEÕK Narva Jumalaema ikooni kogudus
EE402200221020379516
29. Храм святых двенадцати Апостолов в Нарве
MPEÕK Narva Kaheteistkümne Püha Apostli Kogudus
Счет: SWEDBANK
EE742200 2210 6361 1901
30. Храм свв.равноап. Кирилла и Мефодия в Нарве
31. Домовой храм святых праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Нарве
32. Храм Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу
33. Храм св. кн. Владимира в Нарва-Йыэсуу
MPEOK Narva-Joesuu Puha Vladimiri Kogudus
Счет: SWEDBANK
EE 3722 0022 1060 5661 85
34. Храм свт. Николая в Яама
35. Храм Сретения Господня в Варнья
36. Храм Животворящего Креста Господня в Йыгева
MPEÕK JÕGEVA
Счет: SEB
EE291010220238192220
37. Храм Богоявления Господня в Лохусу
Swedbank EE282200221024816318 MPEÕK Lohusuu Jumalailmumise Kogudus
38. Храм свт. Николая в Муствеэ
MPEÕK MUSTVEE PÜHA NIKOLAUSE KOGUDUS
Счет: SWEDBANK
EE482200221021857943
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