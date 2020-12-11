Православная церковь: люди прикладываются к иконам в масках

Многие не понимают, почему правительство сделало исключение для церквей и не закрыло их как в марте. Сами же сотрудники православной церкви хорошо знают причину и положительно отнеслись к решению государства. "Мы должны четко понимать, рестораны, кафе и другие увеселительные заведения — это не церковь, это другое", — ответил для RusDelfi представитель Эстонской православной церкви Московского патриархата, член Синода Сергей Мянник.

По его словам, в церковь приходят получить духовную поддержку. "Когда человек переживает самые тяжелые и радостные события, то он идет в церковь помолиться. Поэтому церкви нельзя закрывать. Это духовная потребность людей, которую мы должны поддерживать. Поесть можно и не в ресторане, а купить еду в магазине", — считает Мянник.

В церквах есть все необходимые средства индивидуальной защиты, рассказал член Синода. "Мы выполняем все предписания правительства. На входе лежат маски, можно продезинфицировать руки, на полу есть напоминание — держать дистанцию два метра", — рассказал он.

Также во время богослужения священники носят маски, чтобы быть примером для прихожан. Помещение проветривают, иконы постоянно протирают. "Большинство прикладывается к иконам в масках. Правительство, надеюсь, видит, что мы соблюдаем все правила. Поэтому мы открыты".

Сергей Мянник вспомнил новость о предпринимателе, который "переименовал" свой ресторан под церковь. Но вряд ли такой фокус успешно закончится. "Чтобы назвать себя церковью, нужно зарегистрироваться в Регистре храмов. Там состоят все церкви, независимо от конфессии. Я понимаю, что человек сделал это от безысходности. Но просто так повесить табличку и стать церковью — не получится", — резюмировал он.

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