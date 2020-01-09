Право на ошибку? Сколько пациентов в Эстонии страдают из-за неверных действий врачей и есть ли выход

Комиссия при Министерстве социальных дел была создана в 1995 году. Она принимала жалобы от пациентов или их близких относительно случаев, в которых можно было подозревать наличие неправильного поведения врача или больницы в процессе лечения.

В первый год деятельности комиссии было подано всего два заявления. В обоих случаях эксперты врачебной ошибки не увидели. Впервые комиссия выявила врачебную ошибку в следующего году. Вскоре количество обращений стало расти. В 1997 году комиссии поступило 12 заявлений, а в 2000 году — 40. Начиная с 2009 года эта цифра ниже 100 не опускается, а в последние годы и вовсе держится в районе 200.

Всего за 24 года было рассмотрена более 2000 заявлений, наличие врачебной ошибки было выявлено в 500 случаев, из которых 344 касались ошибки во врачебной деятельности. В остальных случаях речь шла об упущениях в коммуникации, документации или трудовом распорядке.

Как бы то ни было, полномочия комиссии крайне ограничены и ее мнение носит лишь консультативный характер. Получив решение, пациент может попытаться востребовать компенсацию с медучреждения, а если это не получится, обратиться в суд, что, как известно, крайне затратно.

Решение есть, но до него еще далеко



Уже многие годы государство пытается узаконить законопроект о страховании пациента. С одной стороны, это позволит пациенту в случае врачебной ошибки без вмешательства суда получить компенсацию. С другой стороны, позволит вместо поиска виноватых проложить путь к более безопасному здравоохранению, анализируя ошибки и вынося из их уроки.