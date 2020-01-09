09.01.2020, 07:00

Право на ошибку? Сколько пациентов в Эстонии страдают из-за неверных действий врачей и есть ли выход

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Erakorralise meditsiini keskuses
Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

Вчера Delfi написал о случае, когда предположительно из-за врачебной ошибки умерла 59-летняя пациентка Северо-Эстонской региональной больницы. В Эстонии имеется специальная экспертная комиссия, которая занимается подобными случаями.

Комиссия при Министерстве социальных дел была создана в 1995 году. Она принимала жалобы от пациентов или их близких относительно случаев, в которых можно было подозревать наличие неправильного поведения врача или больницы в процессе лечения.

В первый год деятельности комиссии было подано всего два заявления. В обоих случаях эксперты врачебной ошибки не увидели. Впервые комиссия выявила врачебную ошибку в следующего году. Вскоре количество обращений стало расти. В 1997 году комиссии поступило 12 заявлений, а в 2000 году — 40. Начиная с 2009 года эта цифра ниже 100 не опускается, а в последние годы и вовсе держится в районе 200.

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Всего за 24 года было рассмотрена более 2000 заявлений, наличие врачебной ошибки было выявлено в 500 случаев, из которых 344 касались ошибки во врачебной деятельности. В остальных случаях речь шла об упущениях в коммуникации, документации или трудовом распорядке.

Как бы то ни было, полномочия комиссии крайне ограничены и ее мнение носит лишь консультативный характер. Получив решение, пациент может попытаться востребовать компенсацию с медучреждения, а если это не получится, обратиться в суд, что, как известно, крайне затратно.

Решение есть, но до него еще далеко

Уже многие годы государство пытается узаконить законопроект о страховании пациента. С одной стороны, это позволит пациенту в случае врачебной ошибки без вмешательства суда получить компенсацию. С другой стороны, позволит вместо поиска виноватых проложить путь к более безопасному здравоохранению, анализируя ошибки и вынося из их уроки.

Система страхования будет основываться на сотрудничестве частного и публичного секторов. Обязательство по возмещения ущерба ляжет на плечи частного сектора, а прениями займется примирительная комиссия Департамента здоровья, которая будет создана путем реорганизации имеющейся сейчас экспертной комиссии. Примирительная комиссия будет рассматривать только те дела, в компенсации ко которым фонд страхования пациентов отказал.

Система будет схожа с системой дорожного страхования. Будет создано недоходное объединение Фонд страхования пациентов, задачи которого будет исполнять поставщики страховых услуг. При фонде будет действовать совет, состоящий из представителей публичного и частного секторов. Система призвана найти справедливый баланс в отношении ущерба, ”отвечающий ожиданиям пациента, но в то же время финансово не обременяющий общество”. Также будет основано два новых регистра: регистр страхования пациента и база данных безопасности пациента.

Сейчас законопроект ожидает одобрения правительства и лишь после этого сможет отправиться на рассмотрение в Рийгикогу. В конце прошлого года Министерство финансов и Министерство экономики и коммуникаций не стали его согласовывать. Первое ведомство— в виду того, что не располагало лишними четырьмя миллионами евро, необходимыми для внедрения проекта. Второе — из-за того, что хотело сначала провести переговоры с представителями страхового сектора для поиска решений, в том числе информационно-технологических.

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