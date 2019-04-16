Правление Рийгикогу утвердило количество членов и распределение мест в постоянных комиссиях

Места в комиссиях распределяются в соответствии с размером фракций и представленными ими предложениями. Также необходимо учесть, что один депутат может быть членом лишь одной комиссии, а члены правления Рийгикогу не могут входить ни в одну комиссию. Исключение составляет комиссия по делам Европейского союза.

При распределении мест в комиссиях правление Рийгикогу также принимало во внимание соответствие состава комиссий раскладу политических сил в парламенте, т.е. пропорциональную представленность коалиции и оппозиции. Поименный состав комиссий будет утвержден после поступления соответствующих предложений от фракций.

В комиссии по окружающей среде (9 членов) начнут работу 3 члена от фракции Партии реформ, 2 члена от фракции Центристской партии, 2 члена от фракции Консервативной народной партии Эстонии и по одному члену от фракций Isamaa и Социал-демократической партии.

В комиссии по культуре (9 членов) начнут работу 3 члена от фракции Партии реформ, 2 члена от фракции Центристской партии, 2 члена от фракции Консервативной народной партии Эстонии и по одному члену от фракций Isamaa и Социал-демократической партии.

В комиссии по сельской жизни (9 членов) начнут работу 3 члена от фракции Партии реформ, 3 члена от фракции Центристской партии и по одному члену от фракций Консервативной народной партии Эстонии, Isamaa и Социал-демократической партии.