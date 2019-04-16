Правление Рийгикогу утвердило количество членов и распределение мест в постоянных комиссиях(1)
Правление Рийгикогу утвердило размер десяти постоянных комиссий и определило, сколько мест каждая фракция получит в различных комиссиях.
Правление Рийгикогу утвердило размер десяти постоянных комиссий и определило, сколько мест каждая фракция получит в различных комиссиях.
Места в комиссиях распределяются в соответствии с размером фракций и представленными ими предложениями. Также необходимо учесть, что один депутат может быть членом лишь одной комиссии, а члены правления Рийгикогу не могут входить ни в одну комиссию. Исключение составляет комиссия по делам Европейского союза.
При распределении мест в комиссиях правление Рийгикогу также принимало во внимание соответствие состава комиссий раскладу политических сил в парламенте, т.е. пропорциональную представленность коалиции и оппозиции. Поименный состав комиссий будет утвержден после поступления соответствующих предложений от фракций.
В комиссии по окружающей среде (9 членов) начнут работу 3 члена от фракции Партии реформ, 2 члена от фракции Центристской партии, 2 члена от фракции Консервативной народной партии Эстонии и по одному члену от фракций Isamaa и Социал-демократической партии.
В комиссии по культуре (9 членов) начнут работу 3 члена от фракции Партии реформ, 2 члена от фракции Центристской партии, 2 члена от фракции Консервативной народной партии Эстонии и по одному члену от фракций Isamaa и Социал-демократической партии.
В комиссии по сельской жизни (9 членов) начнут работу 3 члена от фракции Партии реформ, 3 члена от фракции Центристской партии и по одному члену от фракций Консервативной народной партии Эстонии, Isamaa и Социал-демократической партии.
В комиссии по экономике (9 членов) начнут работу 3 члена от фракции Партии реформ, 2 члена от фракции Центристской партии, 2 члена от фракции Консервативной народной партии Эстонии и по одному члену от фракций Isamaa и Социал-демократической партии.
В конституционной комиссии (9 членов) начнут работу 3 члена от фракции Партии реформ, 2 члена от фракции Центристской партии, 2 члена от фракции Консервативной народной партии Эстонии и по одному члену от фракций Isamaa и Социал-демократической партии.
В финансовой комиссии (11 членов) начнут работу 4 члена от фракции Партии реформ, 3 члена от фракции Центристской партии, 2 члена от фракции Консервативной народной партии Эстонии и по одному члену от фракций Isamaa и Социал-демократической партии.
В комиссии по государственной обороне (11 членов) начнут работу 4 члена от фракции Партии реформ, 3 члена от фракции Центристской партии, 2 члена от фракции Консервативной народной партии Эстонии и по одному члену от фракций Isamaa и Социал-демократической партии.
В комиссии по социальным делам (9 членов) начнут работу 3 члена от фракции Партии реформ, 3 члена от фракции Центристской партии и по одному члену от фракций Консервативной народной партии Эстонии, Isamaa и Социал-демократической партии.
В комиссии по иностранным делам (13 членов) начнут работу 4 члена от фракции Партии реформ, 3 члена от фракции Центристской партии, 2 члена от фракции Консервативной народной партии Эстонии, 2 члена от фракции Isamaa, один член от фракции Социал-демократической партии и один независимый депутат.
В правовой комиссии (9 членов) начнут работу 3 члена от фракции Партии реформ, 2 члена от фракции Центристской партии, 2 члена от фракции Консервативной народной партии Эстонии и по одному члену от фракций Isamaa и Социал-демократической партии.
Состав и распределение мест в комиссии по делам ЕС будут представлены позже. Согласно Закону о регламенте и порядке работы Рийгикогу, в комиссии по делам ЕС должно быть не менее 15 членов. Кроме того, в ней должен быть представлен по меньшей мере один член из остальных постоянных комиссий.
Формирование специальных комиссий состоится после того, как Рийгикогу примет соответствующие решения. В предыдущем созыве парламента работали следующие специальные комиссии: комиссия по надзору за учреждениями безопасности, комиссия по борьбе с коррупцией и комиссия по контролю государственного бюджета.
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