13.06.2019, 20:40

Правление Рийгикогу: осенняя сессия будет насыщенной


rus.delfi.ee
EST
Riigikogu XIV koosseisu esimene istung
Riigikogu XIV koosseisu esimene istungFoto: Rauno Volmar

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас и вице-спикеры Хелир-Валдор Сеэдер и Сийм Каллас по окончании последнего очередного заседания подвели итоги первой весенней сессии XIV созыва Рийгикогу и сделали прогнозы на осень, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас особо отметил принятый сегодня закон о сокращении акцизных ставок на алкоголь. Он выразил надежду, что приграничная торговля в Латвии завершится и финские туристы вернутся в Эстонию. Кроме того, спикер сказал, что с точки зрения нынешней геополитической ситуации важен и вновь принятый в прежнем виде закон, призванный расширить права Оборонительных войск в отношении скрытого контроля биографических данных. По его словам, осенью Рийгикогу предстоит много работы, так как коалиция приступит к претворению в жизнь пунктов, прописанных в коалиционном договоре.

Вице-спикер Хелир Валдор-Сеэдер отметил, что по причине длительных коалиционных переговоров XIV созыв начал свою работу позже обычного. Впервые начало работы созыва также совпало с периодом активной кампании, так как выборы в Европейский парламент состоялись сразу после выборов в Рийгикогу. По его словам, это создало определенную напряженность. Кроме того, Рийгикогу впервые рассматривал вотум недоверия правительству, пробывшему в должности лишь полтора месяца. Сеэдер отметил, что осенью планируется сосредоточиться на рассмотрении стратегии государственного бюджета и на бюджете на следующий год.

Вице-спикер Сийм Каллас добавил, что Рийгикогу работает в обычном режиме. Иногда напряженность увеличивается, но коалиция делает свою работу, а оппозиция — свою. По словам Калласа, на данный момент сохраняется четкое разграничение между коалицией и оппозицией. Несмотря на это, сегодня за снижение акцизных ставок проголосовали и некоторые представители оппозиции. Каллас отметил, что в дальнейшем таких примеров сотрудничества между коалицией и оппозицией будет больше, что пойдет работе Рийгикогу лишь на пользу.

Первое заседание XIV созыва Рийгикогу состоялось 4 апреля. Осенняя сессия начнется 9 сентября.

Читайте также:
Читайте также: