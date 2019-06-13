Правление Рийгикогу: осенняя сессия будет насыщенной

Спикер Рийгикогу Хенн Пыллуаас особо отметил принятый сегодня закон о сокращении акцизных ставок на алкоголь. Он выразил надежду, что приграничная торговля в Латвии завершится и финские туристы вернутся в Эстонию. Кроме того, спикер сказал, что с точки зрения нынешней геополитической ситуации важен и вновь принятый в прежнем виде закон, призванный расширить права Оборонительных войск в отношении скрытого контроля биографических данных. По его словам, осенью Рийгикогу предстоит много работы, так как коалиция приступит к претворению в жизнь пунктов, прописанных в коалиционном договоре.

Вице-спикер Хелир Валдор-Сеэдер отметил, что по причине длительных коалиционных переговоров XIV созыв начал свою работу позже обычного. Впервые начало работы созыва также совпало с периодом активной кампании, так как выборы в Европейский парламент состоялись сразу после выборов в Рийгикогу. По его словам, это создало определенную напряженность. Кроме того, Рийгикогу впервые рассматривал вотум недоверия правительству, пробывшему в должности лишь полтора месяца. Сеэдер отметил, что осенью планируется сосредоточиться на рассмотрении стратегии государственного бюджета и на бюджете на следующий год.