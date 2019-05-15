Правление Партии реформ: необлагаемый подоходным налогом минимум в 500 евро должен действовать для всех

Рабочая группа составит соответствующий законопроект, анализируя актуальные на сегодняшний день данные по налогам.

”Вместо того, чтобы портить репутацию Эстонии за границей и раскалывать наше общество, нынешнему правительству следовало бы заняться исправлением своих собственных ошибок”, — сказала председатель Партии Реформ Кая Каллас.

Возглавивший рабочую группу по работе над законопроектом Юрген Лиги заявил, что соответствующие изменения в Законе о подоходном налоге следует осуществить единожды, поскольку остальне варианты только увеличат неразбериху.

”Ошибки, допущенные при последнем изменении в Законе о подоходном налоге, за три года внесли хаос и несправедливость в конкретных группах налогоплательщиков. Наша цель — восстановить понятную простую систему налогообложения, которая позволит налогоплательщику определить для себя конкретные обязательства перед государством и при которой как стабильный рост доходов налогоплательщика, так и его единоразовый рост не будет нести за собой повышение ставки подоходного налога, который на данный момент достигает 31%. Сейчас, по сути, средний класс облагается дополнительным подоходным налогом”, — отметил Лиги.

Планируется, что законопроект об изменениях в Законе о подоходном налоге будет передан Рийгикогу в начале осенней сессии.