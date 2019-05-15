15.05.2019, 20:15

Правление Партии реформ: необлагаемый подоходным налогом минимум в 500 евро должен действовать для всех

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rus.delfi.ee
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Raha
RahaFoto: Andres Putting

Правление Партии реформ решило, что рабочая группа, состоящая из финансовых экспертов, начнёт разрабатывать законопроект, согласно которому не облагаемый подоходным налогом минимум в 500 евро будет действовать для всех жителей Эстонии без исключения.

Рабочая группа составит соответствующий законопроект, анализируя актуальные на сегодняшний день данные по налогам.

”Вместо того, чтобы портить репутацию Эстонии за границей и раскалывать наше общество, нынешнему правительству следовало бы заняться исправлением своих собственных ошибок”, — сказала председатель Партии Реформ Кая Каллас.

Возглавивший рабочую группу по работе над законопроектом Юрген Лиги заявил, что соответствующие изменения в Законе о подоходном налоге следует осуществить единожды, поскольку остальне варианты только увеличат неразбериху.

”Ошибки, допущенные при последнем изменении в Законе о подоходном налоге, за три года внесли хаос и несправедливость в конкретных группах налогоплательщиков. Наша цель — восстановить понятную простую систему налогообложения, которая позволит налогоплательщику определить для себя конкретные обязательства перед государством и при которой как стабильный рост доходов налогоплательщика, так и его единоразовый рост не будет нести за собой повышение ставки подоходного налога, который на данный момент достигает 31%. Сейчас, по сути, средний класс облагается дополнительным подоходным налогом”, — отметил Лиги.

Планируется, что законопроект об изменениях в Законе о подоходном налоге будет передан Рийгикогу в начале осенней сессии.

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