Правление центристов решило персональный вопрос Мартина Репинского

Правление Центристской партии решило, что депутат Рийгикогу Мартин Репинский останется в рядах центристов, передает rus.err.
Предложение исключить Мартина Репинского из партии сделало правление Ида-Вируского округа центристов. Лидер региональной организации Марек Кулламяги раскритиковал в СМИ деятельность Репинского в Йыхви, заявив, что тот представляет интересы спонсоров, а не партии.
Правление Центристской партии дало задание генеральному секретарю Михаилу Корбу уладить конфликт между Репинским и Кулламяги.
Пенсионер нашел деньги и отнес в магазин. Вскоре ему позвонили
Метеоролог рассказал, какой будет грядущая зима 2020/21
"Оставьте в покое моего мальчика": мама Хабиба
Что означает эхо в телефонных разговорах