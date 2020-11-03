03.11.2020, 20:33

Правление центристов решило персональный вопрос Мартина Репинского

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Martin Repinski
Martin RepinskiFoto: Priit Simson

Правление Центристской партии решило, что депутат Рийгикогу Мартин Репинский останется в рядах центристов, передает rus.err.

Предложение исключить Мартина Репинского из партии сделало правление Ида-Вируского округа центристов. Лидер региональной организации Марек Кулламяги раскритиковал в СМИ деятельность Репинского в Йыхви, заявив, что тот представляет интересы спонсоров, а не партии.

Правление Центристской партии дало задание генеральному секретарю Михаилу Корбу уладить конфликт между Репинским и Кулламяги.

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