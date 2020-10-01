Правительство заинтересовано в расследовании гибели парома ”Эстония”

По словам премьер-министра Юри Ратаса, правительство считает необходимым продолжить расследование гибели парома ”Эстония” в связи с обнародованной в начале недели информацией о ранее не задокументированных повреждениях корпуса судна. ”Мы продолжим работу, направленную на то, чтобы в сотрудничестве с Финляндией и Швецией найти ответы на все вопросы, возникшие в свете новой информации. Для нас чрезвычайно важно, чтобы дальнейшее расследование было независимым, прозрачным и заслуживающим доверия”, — сказал он.

Ратас также подчеркнул, что дальнейшее расследование должно быть проведено, исходя из предшествующей работы по расследованию гибели ”Эстонии” и в соответствии с договором 1995 года не тревожить покой погибших во время крушения парома.

На сегодняшнем кабинетном совещании государственный секретарь представил правительству информацию о подготовке к независимому и беспристрастному расследованию. Правительство поддержало продолжение подготовки к дальнейшему расследованию и поручило Министерству иностранных дел проконсультироваться с властями Финляндии и Швеции. Правительство уже приняло решение о проведении нового расследования в сотрудничестве с ними.

Правительство поручило Государственной канцелярии проинформировать о решении правительства представляющие родственников жертв эстонские организации и заслушать их предложения.

Правительство продолжит обсуждение подготовки расследования на следующей неделе.

В документальном фильме, вышедшем в понедельник на стриминговой платформе Discovery, демонстрировались снятые в сентябре прошлого года кадры с изображением не задокументированного ранее повреждения корпуса судна. В правом борту судна имеется повреждение высотой не менее четырех метров и шириной 1,2 метра, которое ранее не было зафиксировано.