Правительство забрало деньги, выделенные для ремонта самого опасного перекрестка в Эстонии

На этом перекрестке сходятся трассы Таллинн - Выру и Йыхви - Валга. Помимо транзитного транспорта по перекрестку двигаются в большом числе также автомобили местных жителей.

Напряженный трафик вызывает многочисленные ДТП и заторы. Согласно данным Фонда дорожного страхования, этот перекресток - с наибольшим числом ДТП в Эстонии.

Для улучшения ситуации планировалось реновирование перекрестка, чтобы сделать его двухуровневым. Работы должны были начаться в следующем году, но неожиданно выяснилось, что деньги на ремонт отсутствуют.

Начальник отдела дорог Министерства экономики и коммуникаций Юлия Бергштейн сказала, что на запланированный в 2020-2021 году ремонт перекрестка денег в бюджетной стратегии нет. Будущей весной, когда будет разрабатываться следующая стратегия, деньги попытаются найти.