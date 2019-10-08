08.10.2019, 20:32

Правительство забрало деньги, выделенные для ремонта самого опасного перекрестка в Эстонии


Вахур Кооритс
Вахур Кооритс
EST
Правительство забрало деньги, выделенные для ремонта самого опасного перекрестка в Эстонии
Argo Ingver

В бюджете будущего года сокращено финансирование ремонта кругового перекрестка у тартуского торгово-развлекательного центра Lõunakeskus, который должен был начаться в следующем году.

На этом перекрестке сходятся трассы Таллинн - Выру и Йыхви - Валга. Помимо транзитного транспорта по перекрестку двигаются в большом числе также автомобили местных жителей.

Напряженный трафик вызывает многочисленные ДТП и заторы. Согласно данным Фонда дорожного страхования, этот перекресток - с наибольшим числом ДТП в Эстонии.

Для улучшения ситуации планировалось реновирование перекрестка, чтобы сделать его двухуровневым. Работы должны были начаться в следующем году, но неожиданно выяснилось, что деньги на ремонт отсутствуют.

Начальник отдела дорог Министерства экономики и коммуникаций Юлия Бергштейн сказала, что на запланированный в 2020-2021 году ремонт перекрестка денег в бюджетной стратегии нет. Будущей весной, когда будет разрабатываться следующая стратегия, деньги попытаются найти.

Мэр Тарту Урмас Клаас мириться с переносом ремонта не хочет. На подготовительную работу город по договоренности с Департаментом шоссейных дорог потратил 500 000 евро, что для города большая сумма.

"Поэтому направили 8 октября вместе с председателем горсобрания Ааду Мустом официальное письмо министру экономики и коммуникаций Таави Аасу, в котором попросили подтверждения, что строительство очень важного как для Тарту, так и для страны объекта начнется в 2020 году", - сообщил Клаас.

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