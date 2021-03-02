02.03.2021, 20:06

Правительство вводит новые ограничения: на выходных торговые центры и места общепита будут закрыты


EST
Правительство вводит новые ограничения: на выходных торговые центры и места общепита будут закрыты
Rauno Volmar

Во вторник правительство решило установить новые ограничения, согласно которым в выходные будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, и заведения общественного питания, передает rus.err.

Аптеки, магазины оптики и зоомагазины в выходные будут открыты.

"Главный принцип заключается в том, что по выходным контакты должны быть сведены к минимуму. Запрещено посещение не только торговых центров, но и всех магазинов. Исключением, возможно, могут стать так называемые drive-in в строительных или садовых магазинах. В будни все магазины будут открыты в обычное время", - сказал Ааб в интервью "Актуальной камере".

В магазины, которые открыты, действует требование 25-процентной заполняемости. Также сохраняется требование носить маски.

Читайте также: