Правительство вводит новые ограничения: на выходных торговые центры и места общепита будут закрыты

Аптеки, магазины оптики и зоомагазины в выходные будут открыты.

"Главный принцип заключается в том, что по выходным контакты должны быть сведены к минимуму. Запрещено посещение не только торговых центров, но и всех магазинов. Исключением, возможно, могут стать так называемые drive-in в строительных или садовых магазинах. В будни все магазины будут открыты в обычное время", - сказал Ааб в интервью "Актуальной камере".

В магазины, которые открыты, действует требование 25-процентной заполняемости. Также сохраняется требование носить маски.