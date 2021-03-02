Правительство вводит новые ограничения: на выходных торговые центры и места общепита будут закрыты
Во вторник правительство решило установить новые ограничения, согласно которым в выходные будут закрыты все магазины, кроме продовольственных, и заведения общественного питания, передает rus.err.
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