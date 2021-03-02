Правительство вводит новые масштабные ограничения: на выходных торговые центры и места общепита будут закрыты

”Сегодня мы находимся в ситуации, когда снижения показателей распространения коронавируса невозможно достичь без дополнительных ограничений, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — Принимая решение о введении дополнительных ограничений мы учитывали то обстоятельство, что заражение происходит особенно интенсивно в социально активных возрастных группах — среди людей работоспособного возраста и молодежи. Доступность медицинской помощи в Эстонии уже уменьшилась, и нагрузка на больницы приближается к критической черте. Наша цель в сложившейся ситуации — обеспечить работоспособность эстонской системы здравоохранения. Каждый должен нести ответственность за соблюдение ограничений, однако мы видим, что и надзор за этим также должен быть усилен. Ограничения наносят обществу большой ущерб во всех смыслах этого слова, поэтому всем нам необходимо немедленно до минимума сократить свои контакты”.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЧИНАЮЩИЕ ДЕЙСТВОВАТЬ С 6 МАРТА

Предприятия общественного питания и торговли

Для предприятий общественного питания и торговых центров будет действовать правило заполнять помещения не более, чем на 25%. В выходные дни предприятия торговли и общепита должны быть закрыты, в будние дни предприятия общественного питания должны закрываться в 18.00, позже разрешено продавать еду навынос. Открытыми могут оставаться продуктовые магазины и магазины, продающие товары первой необходимости, например, аптеки и оптики, а также магазины, совершать покупки в которых можно, не выходя из машины (драйв-ин). Для мест торговли под открытым небом, например, рынков, начнет действовать требование обеспечивать дистанцию между клиентами.

Спортивные соревнования и мероприятия, пропагандирующие подвижный образ жизни

Спортивные соревнования и мероприятия, пропагандирующие подвижный образ жизни, разрешены только для профессиональных спортсменов. Мероприятия, пропагандирующие подвижный образ жизни, могут проводиться также для людей с особыми потребностями.

Правительство решило отменить Хааньяский марафон серии лыжных марафонов Estoloppet, который был запланирован на 6 марта.