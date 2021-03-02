02.03.2021, 20:06

Правительство вводит новые масштабные ограничения: на выходных торговые центры и места общепита будут закрыты

 (163)
Существенно дополнено!
EST 318
Правительство вводит новые масштабные ограничения: на выходных торговые центры и места общепита будут закрыты
Rauno Volmar

Для предотвращения распространения коронавируса члены правительства решили расширить ограничения для предприятий сферы общественного питания и торговли. Новые правила начнут действовать с 6 марта. Учащиеся, сдающие в этом году выпускные и государственные экзамены с 15 марта будут частично допущены к очному обучению. Соответствующее распоряжение планируется принять завтра. Новые ограничения первоначально будут действовать до 28 марта.

”Сегодня мы находимся в ситуации, когда снижения показателей распространения коронавируса невозможно достичь без дополнительных ограничений, — сказала премьер-министр Кая Каллас. — Принимая решение о введении дополнительных ограничений мы учитывали то обстоятельство, что заражение происходит особенно интенсивно в социально активных возрастных группах — среди людей работоспособного возраста и молодежи. Доступность медицинской помощи в Эстонии уже уменьшилась, и нагрузка на больницы приближается к критической черте. Наша цель в сложившейся ситуации — обеспечить работоспособность эстонской системы здравоохранения. Каждый должен нести ответственность за соблюдение ограничений, однако мы видим, что и надзор за этим также должен быть усилен. Ограничения наносят обществу большой ущерб во всех смыслах этого слова, поэтому всем нам необходимо немедленно до минимума сократить свои контакты”.

Читайте также:

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, НАЧИНАЮЩИЕ ДЕЙСТВОВАТЬ С 6 МАРТА

Предприятия общественного питания и торговли

Для предприятий общественного питания и торговых центров будет действовать правило заполнять помещения не более, чем на 25%. В выходные дни предприятия торговли и общепита должны быть закрыты, в будние дни предприятия общественного питания должны закрываться в 18.00, позже разрешено продавать еду навынос. Открытыми могут оставаться продуктовые магазины и магазины, продающие товары первой необходимости, например, аптеки и оптики, а также магазины, совершать покупки в которых можно, не выходя из машины (драйв-ин). Для мест торговли под открытым небом, например, рынков, начнет действовать требование обеспечивать дистанцию между клиентами.

Спортивные соревнования и мероприятия, пропагандирующие подвижный образ жизни

Спортивные соревнования и мероприятия, пропагандирующие подвижный образ жизни, разрешены только для профессиональных спортсменов. Мероприятия, пропагандирующие подвижный образ жизни, могут проводиться также для людей с особыми потребностями.

Правительство решило отменить Хааньяский марафон серии лыжных марафонов Estoloppet, который был запланирован на 6 марта.

Образование

С 15 марта учащимся, которые в 2020/2021 году сдают выпускные экзамены в основной школе или государственные экзамены, разрешено учиться контактно два дня в неделю. Школы должны применять меры, необходимые для профилактики распространения вируса, в соответствии с инструкциями Министерства образования и науки.

Помимо следования ограничениям правительство также советует всем людям свести к минимуму контакты, а в случае, если встреча является крайне необходимой, проводить ее в группе не более шести человек. Работникам и работодателям правительство советует по возможности перейти на удаленную работу.

После принятия распоряжения коммуникационное бюро правительства опубликует его на сайте kriis.ee.

Правительство примет решение о дополнительных мерах поддержки для пострадавших от кризиса секторов на этой неделе.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Читайте также: