Правительство ввeло согласованные во вторник ограничения: после полуночи общепит и развлекательные заведения должны быть закрыты

Ограничения на передвижение 2+2 и 10+2

В магазинах и помещениях общего пользования торговых центров, таких, как коридоры и атриумы, начнет снова действовать правило 2+2. В соответствии с распоряжением, посетители могут передвигаться в магазинах и торговых центрах максимум по двое, придерживаясь с другими людьми дистанции в два метра. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда его разумное выполнение невозможно. Ограничение не распространяется также на персонал и места оказания услуг, такие, как аптеки, банки, салоны красоты, сапожные мастерские и тому подобное.

Несколько более мягкое ограничение на передвижение правительство вводит для залов обслуживания заведений общепита, развлекательных учреждений и культурных организаций, например, для театров, кино, ночных клубов и так далее, где разрешено собираться группами до 10 человек, но расстояние между группами должно быть не менее двух метров (так называемое правило 10+2).

Ограничение действует вне зон со стационарными посадочными местами, то есть оно не применяется, если вы сидите в зале театра или кино. Также ограничение не распространяется на персонал. Кроме того, исключение сделано для семей, то есть лица, являющиеся одной семьей, могут быть вместе вне зависимости от размера семьи.

Организатор услуги должен обеспечить посетителям возможность соблюдать это правило и позаботиться о том, чтобы группы посетителей вне зоны посадочных мест могли находиться на расстоянии друг от друга. Заведения общественного питания, в которых можно поесть на месте, должны обеспечить для клиентов возможность придерживаться требуемой дистанции, например, расположив столы на соответствующем расстоянии.

Для мероприятий со стационарными посадочными местами и далее не будет применяться требование максимально 50-процентной заполняемости, однако нужно учитывать максимальное количество участников, которое в настоящее время составляет 750.

Ограничение на время работы не распространяется на культурные организации

Кроме того, правительство решило, что заведения общественного питания и развлекательные должны с 16 ноября закрываться для обслуживания посетителей на месте с полуночи до 6 утра. В случае, если речь идет о точке общепита, торговля едой навынос может продолжаться.