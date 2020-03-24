Правительство ввело новые ограничения: закрываются торговые центры и развлекательные заведения. Больше двух не собираться!(78)
Правительство приняло во вторник решение ввести новые ограничения в общественной жизни страны.
Правительство приняло во вторник решение ввести новые ограничения в общественной жизни страны.
Начиная с 25 марта, находясь в общественных местах (например, игровых и спортивных площадках под открытым небом, на пляжах, променадах, тропах здоровья и туристических тропах) и в закрытых помещениях (за исключения мест проживания) необходимо держаться на расстоянии не менее 2 метров от других людей.
В общественных местах вместе могут находиться не более двух человек. Ограничение не касается совместно передвигающихся семей и людей, исполняющих служебные обязанности.
Начиная с 27 марта закрываются торговые центры. Открытыми остаются продуктовые магазины, аптеки, представительства телекоммуникационных фирм, банковские конторы, посылочные автоматы и магазины, где продаются и сдаются на основании специальных карточек вспомогательные средства и медицинские устройства.
В местах общественного питания разрешено продавать еду только на вынос. При входе и выходе должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств.
Начиная с 27 марта в 22 часа должны закрываться все места общественного питания, бары и другие увеселительные заведения, за исключением тех, которые занимаются продажей еды на вынос и доставкой ее на дом.
Начиная с 27 марта закрываются развлекательные заведения (кегельбаны, бильярдные, кальянные, боулинги, клубы для взрослых).
Ограничения будут пересмотрены по прошествии двух недель.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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