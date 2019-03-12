Правительство vs несогласные: суд постановил рассекретить и обнародовать важный документ по Rail Baltic

Протокол заседания от 29 мая 2014 года, потребованный через суд, важен тем, что обжалующие посредством него хотят доказать, что именно кабинет министров по неизвестным причинам решил исключить использование действующей трассы Таллинн — Пярну при основании Rail Baltic. Таким образом одна из реальных альтернатив в плане места при планировании проекта осталась нерасмотренной.

Правительство же хотело, чтобы документы, потребованные судом у министерств, остались бы для обжалующих решение секретом, а несогласных и их адвокатов — удалить из зала судебного заседания.

Суд же с этим не согласился и приказал предоставить несогласной стороне эти документы. Для широкой общественности ограничение доступа действует до 29 мая.

У министра госадминистрирование есть право обжаловать решение, обратившись в Госсуд в течение 15 дней.