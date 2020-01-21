21.01.2020, 14:50

Правительство, возможно, увяжет голосование по пенсионной реформе с вопросом о доверии


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Правительство, возможно, увяжет голосование по пенсионной реформе с вопросом о доверии
Argo Ingver

Парламентская коалиция взвешивает возможность связать голосование по пенсионной реформе с вотумом доверия. Тем самым оппозиция не смогла бы своими поправками (вернее процедурой их рассмотрения) оттянуть принятие законопроекта.

По словам председателя фракции коалиционной партии "Отечество" (Isamaa) Прийта Сибула, оппозиция может представить несколько сотнет однотипных поправок, чтобы парализовать работу парламента.

К тому же подобная постановка вопроса обеспечит консолидацию голосов депутатов правящих партий, поскольку провал законопроекта будет означать вотум недоверия правительству, а значит и распад коалиции.

По утверждению Сибула, у него нет информации о том, что кто-то из депутатов правящих партий не поддерживает пенсионную реформу. "Но, вероятно, такие люди все-таки есть", - заметил депутат.

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Правительство также планирует вывести полученные людьми из пенсионного фонда деньги из суммы "годового дохода". "В этом случае малообеспеченные люди не потеряют право на 500-евровый необлагаемый подоходным налогом доход", - сказал председатель "Отечества" Хелир Валдор Сеэдер.

Правительство также намерено провести среди населения информационную работу для того, чтобы объяснить людям опасность всевозможных мошеннических инвестиционных схем.

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