Правительство, возможно, увяжет голосование по пенсионной реформе с вопросом о доверии

По словам председателя фракции коалиционной партии "Отечество" (Isamaa) Прийта Сибула, оппозиция может представить несколько сотнет однотипных поправок, чтобы парализовать работу парламента.
К тому же подобная постановка вопроса обеспечит консолидацию голосов депутатов правящих партий, поскольку провал законопроекта будет означать вотум недоверия правительству, а значит и распад коалиции.
По утверждению Сибула, у него нет информации о том, что кто-то из депутатов правящих партий не поддерживает пенсионную реформу. "Но, вероятно, такие люди все-таки есть", - заметил депутат.
Правительство также планирует вывести полученные людьми из пенсионного фонда деньги из суммы "годового дохода". "В этом случае малообеспеченные люди не потеряют право на 500-евровый необлагаемый подоходным налогом доход", - сказал председатель "Отечества" Хелир Валдор Сеэдер.
Правительство также намерено провести среди населения информационную работу для того, чтобы объяснить людям опасность всевозможных мошеннических инвестиционных схем.
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