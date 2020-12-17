Правительство внесло в список ограничений в Ида-Вирумаа одно исключение

Правительство на сегодняшнем заседании приняло решение сделать исключение, которое позволит работникам, находящимся в Ида-Вирумаа в связи с выполнением обязанностей, вытекающих из договора с государственным учреждением, местным самоуправлением или предпринимателем, пользоваться услугой размещения, несмотря на действующие ограничения. Распоряжение вступит в силу 18 декабря.

Исключение необходимо для того, чтобы люди, которые работают в Ида-Вирумаа, но не проживают там постоянно, могли выполнять свои договорные обязанности и в период действия ограничений. Таких работников в Ида-Вирумаа десятки, по состоянию на 12 декабря в десяти крупнейших гостиницах уезда проживало 110 командированных работников.

Понятие предпринимателя включает в себя как физических лиц, которые от своего лица предлагают за плату товары или услуги и для кого этот вид деятельности является постоянным, так и указанные в коммерческом кодексе коммерческие объединения и лиц, работающих в другой юридической форме (например, некоммерческие объединения и фонды).

Таким образом, после вступления поправок в силу поселить работающих на них по договору лиц в секторе размещения Ида-Вирумаа смогут как строительная фирма, так и, например, фермер.

Механизм контроля за тем, есть ли у работника право получать услугу размещения, создаст Министерство экономики и коммуникаций.

Ограничения для предприятий размещения действуют в Ида-Вирумаа с 12 декабря по 3 января включительно, если правительство не решит иначе. Сейчас услугу размещения можно предлагать только людям, непосредственно связанным с разрешением чрезвычайной ситуации, например, работникам здравоохранения, которые были направлены на помощь Ида-Вирумаа из других регионов Эстонии, а также лицам, у которых был диагностирован COVID-19 и близко контактировавшим с заболевшим лицам, если они хотят находиться в гостинице в период карантина.

Ограничение не распространяется на лиц, которых поместило в гостиницу местное самоуправление или государственное учреждение для получения услуги от местного самоуправления или государственного учреждения. Кроме того, можно продолжать жить и в общежитиях образовательных учреждений.