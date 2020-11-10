10.11.2020, 13:02

Правительство вернуло требование 2+2 и ввело обязательное ношение масок

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Koroonaviiruse drive-in testimine Tartus
Koroonaviiruse drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

Министр образования Майлис Репс сказала радио Vikerraadio, что правительство решило восстановить требование 2+2 для помещений. Это касается больших магазинов, торговых центров, учреждений.

В общественном транспорте, на концертах, в театрах и кино нужно обязательно надевать маску. Исключение составляют дети до 12 лет и люди, имеющие противопоказания.

Также исключения сделаны для школ и мест общественного питания.

Новость будет дополнена.

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