Правительство вернуло требование 2+2 и ввело обязательное ношение масок

Министр образования Майлис Репс сказала радио Vikerraadio, что правительство решило восстановить требование 2+2 для помещений. Это касается больших магазинов, торговых центров, учреждений.
В общественном транспорте, на концертах, в театрах и кино нужно обязательно надевать маску. Исключение составляют дети до 12 лет и люди, имеющие противопоказания.
Также исключения сделаны для школ и мест общественного питания.
Новость будет дополнена.
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