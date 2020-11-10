10.11.2020, 13:02

Правительство вернуло требование 2+2 и ввело обязательное ношение масок. Однако есть исключения

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Koroonaviiruse drive-in testimine Tartus
Koroonaviiruse drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

Министр образования Майлис Репс сказала радио Vikerraadio, что правительство решило восстановить требование 2+2 для помещений. Это касается больших магазинов, торговых центров, госучреждений. В очереди на кассе нужно стоять за отметками на полу.

Маленьких магазинов и помещений, где такое правила соблюдать невозможно, это не касается. Требование 2+2 также не распространяется на кинозалы, театр и школы, зато его должны соблюдать увеселительные заведения, которые должны закрываться в полночь.

Исключение сделано для мест общественного питания. Разрешено, чтобы за одним столом сидела компания до восьми человек, а между столами должна быть дистанция не меньше двух метров.

Для школ также сделано исключение, но школы поощряют рассредоточить учеников во время учебного процесса.

В общественном транспорте, на концертах, в театрах и кино нужно обязательно надевать маску. Исключение составляют дети до 12 лет и люди, имеющие противопоказания.

Не было установлено четких правил, какой должна быть маска, сказала Репс и добавила, что сильно штрафовать да несоблюдение правил не будут. Зато, например, у медицинских учреждений или организаторов концертов есть право требовать от посетителей ношения маски.

Юридические нюансы постановления еще уточняются.

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