Правительство вернуло требование 2+2 и ввело обязательное ношение масок. Однако есть исключения

Маленьких магазинов и помещений, где такое правила соблюдать невозможно, это не касается. Требование 2+2 также не распространяется на кинозалы, театр и школы, зато его должны соблюдать увеселительные заведения, которые должны закрываться в полночь.
Исключение сделано для мест общественного питания. Разрешено, чтобы за одним столом сидела компания до восьми человек, а между столами должна быть дистанция не меньше двух метров.
Для школ также сделано исключение, но школы поощряют рассредоточить учеников во время учебного процесса.
В общественном транспорте, на концертах, в театрах и кино нужно обязательно надевать маску. Исключение составляют дети до 12 лет и люди, имеющие противопоказания.
Не было установлено четких правил, какой должна быть маска, сказала Репс и добавила, что сильно штрафовать да несоблюдение правил не будут. Зато, например, у медицинских учреждений или организаторов концертов есть право требовать от посетителей ношения маски.
Юридические нюансы постановления еще уточняются.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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