Правительство вернуло требование 2+2 и ввело обязательное ношение масок. Однако есть исключения

Маленьких магазинов и помещений, где такое правила соблюдать невозможно, это не касается. Требование 2+2 также не распространяется на кинозалы, театр и школы, зато его должны соблюдать увеселительные заведения, которые должны закрываться в полночь.

Исключение сделано для мест общественного питания. Разрешено, чтобы за одним столом сидела компания до восьми человек, а между столами должна быть дистанция не меньше двух метров.

Для школ также сделано исключение, но школы поощряют рассредоточить учеников во время учебного процесса.

В общественном транспорте, на концертах, в театрах и кино нужно обязательно надевать маску. Исключение составляют дети до 12 лет и люди, имеющие противопоказания.

Не было установлено четких правил, какой должна быть маска, сказала Репс и добавила, что сильно штрафовать да несоблюдение правил не будут. Зато, например, у медицинских учреждений или организаторов концертов есть право требовать от посетителей ношения маски.

Юридические нюансы постановления еще уточняются.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!