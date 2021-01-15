Правительство в пятницу разъяснит смягчение ограничений в бассейнах и спа-центрах

Противоречивая информация, опубликованная в четверг, подняла вопрос о том, где проходит грань между спортивным плаванием и развлечениями.
"Занятия спортом и тренировки будут разрешены с 18 января. Однако более подробные инструкции смягчения ограничений станут известны в пятницу. Главный вопрос заключается в том, где начинается спорт, — сказал Кийк. — Встречи в спа по-прежнему находятся под запретом".
"С понедельника, например, разрешены индивидуальные занятия спортом, 1+1", — отметил он.
"Департамент здоровья совместно с Министерством культуры подготовит более подробные инструкции в пятницу. А правительство его подтвердит на телефонном заседании, тогда все станет ясно", — сказал Кийк.
В четверг члены правительства принципиально одобрили сохранение ограничений, действующих в Ида-Вирумаа и Харьюмаа, до 1 февраля.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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