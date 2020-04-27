Правительство: в мае-июне общественных мероприятий в Эстонии проводить не будут. Крупные - под запретом до конца лета

Члены правительства на своем кабинетном совещании d в понедельник определились: лето в Эстонии пройдет без крупных мероприятий. Будет ли возможность проводить в июле-августе мероприятия с ограниченным числом зрителей, - по этому поводу решение примут в мае.
Члены правительства обсудили на сегодняшнем кабинетном совещании возможность проведения многолюдных мероприятий в весенне-летний период и одобрили решение, в соответствии с которым в мае и июне общественные мероприятия в Эстонии проводиться не будут.
Также на кабинетном совещании было одобрено решение, что до 31 августа в Эстонии не будет проводиться крупных общественных мероприятий.
Поскольку на основании имеющихся сегодня данных невозможно сказать, можно ли будет в июле и августе проводить мероприятия с ограниченным числом участников, то по этому поводу мнения сформировано не было. Решение о возможности и условиях проведения общественных мероприятий члены правительства примут в течение мая.
Позиция правительства соответствует рекомендациям ученых.
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Важные телефонные номера:
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