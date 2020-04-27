Правительство: в мае-июне общественных мероприятий в Эстонии проводить не будут. Крупные - под запретом до конца лета

Члены правительства обсудили на сегодняшнем кабинетном совещании возможность проведения многолюдных мероприятий в весенне-летний период и одобрили решение, в соответствии с которым в мае и июне общественные мероприятия в Эстонии проводиться не будут.
Также на кабинетном совещании было одобрено решение, что до 31 августа в Эстонии не будет проводиться крупных общественных мероприятий.
Поскольку на основании имеющихся сегодня данных невозможно сказать, можно ли будет в июле и августе проводить мероприятия с ограниченным числом участников, то по этому поводу мнения сформировано не было. Решение о возможности и условиях проведения общественных мероприятий члены правительства примут в течение мая.
Позиция правительства соответствует рекомендациям ученых.
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- Важные телефонные номера:
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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