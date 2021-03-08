Правительство ужесточает с четверга коронавирусные ограничения. Все школьники переходят на дистанционку, торговые центры закрываются

Будут закрыты торговые центры, за исключением продуктовых магазинов, аптек, магазинов для животных и магазинов оптики.

Также закрываются предприятия общественного питания. Разрешена только продажа навынос. Все дети, за исключением детей с особыми потребностями, направляются на дистанционное обучение. Детские сады останутся открытыми.

Спортивная деятельность в закрытых помещениях прекращается, за исключением профессиональных спортсменов.

Министр государственного управления Яак Ааб сказал Delfi, что ограничения вводятся по меньшей мере на один месяц и начинают действовать с четверга. Если ситуация не улучшится, то ограничения придется продлить.

По словам Ааба, по всей видимости, на открытом воздухе будет введено правило 2+2.

"Цель — максимально умешьшить конктакты между людьми, — сказал Ааб. — Мы не можем вводить ограничения по кусочкам".

Аас добавил, что такие же предложения сделал Научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с COVID-19. "Придется всем солидарно поднапрячься", — отметил он.

В четверг правительство обсудит и дополнительный бюджет, который максимально быстро будет направлен на утверждение в парламент.

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