Правительство ужесточает с четверга коронавирусные ограничения. Все школьники переходят на дистанционку, торговые центры закрываются

Будут закрыты торговые центры, за исключением продуктовых магазинов, аптек, магазинов для животных и магазинов оптики.
Также закрываются предприятия общественного питания. Разрешена только продажа навынос. Все дети, за исключением детей с особыми потребностями, направляются на дистанционное обучение. Детские сады останутся открытыми.
Спортивная деятельность в закрытых помещениях прекращается, за исключением профессиональных спортсменов.
Министр государственного управления Яак Ааб сказал Delfi, что ограничения вводятся по меньшей мере на один месяц и начинают действовать с четверга. Если ситуация не улучшится, то ограничения придется продлить.
По словам Ааба, по всей видимости, на открытом воздухе будет введено правило 2+2.
"Цель — максимально умешьшить конктакты между людьми, — сказал Ааб. — Мы не можем вводить ограничения по кусочкам".
Аас добавил, что такие же предложения сделал Научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с COVID-19. "Придется всем солидарно поднапрячься", — отметил он.
В четверг правительство обсудит и дополнительный бюджет, который максимально быстро будет направлен на утверждение в парламент.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Будет дополнено!
Подслушивают? Откуда берется эхо при разговоре по телефону
Сок этой ягоды подавляет COVID-19 на 97 процентов
Почему не каждый может подхватить коронавирус?
Ни в коем случае не покупайте эти сувениры в Турции