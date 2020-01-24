Правительство увязало законопроект о пенсионной реформе с вопросом доверия
Правительство сегодня утром провело телефонное заседание, в ходе которого поддержало предложение премьер-министра Юри Ратаса увязать принятие Рийгикогу закона о пенсионной реформе с вопросом доверия правительству. Также правительство просит спикера Рийгикогу назначить второе чтение и принятие законопроекта парламентом на 29 января 2020 года.
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