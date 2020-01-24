Правительство увязало законопроект о пенсионной реформе с вопросом доверия

Своим решением правительство принимает от финансовой комиссии Рийгикогу обязанность пересмотреть законопроект о реформе накопительной пенсии (108 SE). Это значит, что правительство должно составить новый текст законопроекта, рассмотреть предложения о поправках и обновить пояснительную записку.

Увязанный с выражением доверия новый текст законопроекта об обязательной пенсионной реформе и предложения о поправках правительство планирует обсудить на внеочередном заседании 27 января.

Законопроектом о накопительной пенсии и связанным с ним пакетом поправок к другим сопутствующим законам правительство претворяет в жизнь обещание реформировать вторую ступень накопительной пенсии. Целью пенсионной реформы является замена обязательной накопительной пенсии добровольной.