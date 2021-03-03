Правительство утвердило вводимые с 6 марта дополнительные коронавирусные ограничения

Правительство утвердило в среду распоряжение о новых ограничениях для предприятий общественного питания и торговли с целью предотвратить распространение коронавируса и о частичном допуске учащихся выпускных классов к очному обучению с 15 марта.
Новые ограничения вводятся на период с 6 по 28 марта.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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