03.03.2021, 18:49

Правительство утвердило вводимые с 6 марта дополнительные коронавирусные ограничения


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Правительство утвердило вводимые с 6 марта дополнительные коронавирусные ограничения
Foto: Kiur Kaasik

Правительство утвердило в среду распоряжение о новых ограничениях для предприятий общественного питания и торговли с целью предотвратить распространение коронавируса и о частичном допуске учащихся выпускных классов к очному обучению с 15 марта.

Новые ограничения вводятся на период с 6 по 28 марта.

Подробнее о новых ограничениях читайте здесь.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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