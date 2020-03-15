Правительство утвердило решение о временном восстановлении контроля на границе Эстонии

В Эстонию в дальнейшем смогут въехать только граждане Эстонии и жители страны, имеющие вид на жительство или разрешение на проживание, в том числе обладатели серых паспортов. А также те иностранцы и иностранные граждане, члены семьи которых живут в Эстонии.Также въезд иностранцев в Эстонию разрешен в рамках международного военного сотрудничества.

В страну будет допущен транспорт, осуществляющий международные грузовые перевозки (в том числе продуктов и медикаментов). Кроме того, это разрешено людям, оказывающим жизненно важные услуги, например, поставщикам топлива.

По особому разрешению полиции в страну может въехать иностранец, у которого нет симптомов болезни и чьим близким родственником является гражданин или постоянный житель Эстонии.

Иностранцы могут использовать Эстонию в качестве транзитного коридора, чтобы попасть в свою страну, если у них нет симптомов COVID19.

Пограничный контроль включает в себя проверку документов и наличия симптомов болезни.



Ограничений на выезд из страны введено не было.



Временные ограничения на пересечение границы вводятся до того момента, пока они не будут изменены. Необходимость продления ограничений будет пересматриваться каждые две недели.

Если у жителей Эстонии возникнут проблемы с возвращением домой, им необходимо позвонить на горячую круглосуточную линию консульской помощи: +372 53 01 9999

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!