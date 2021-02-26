Правительство утвердило план действий по выходу из коронакризиса

”Чтобы эстонский рынок труда смог оправиться от кризиса COVID-19, предоставление услуг на рынке труда должно быть более эффективным, и при выплате пособий и компенсаций для рынка труда необходимо соблюдать принцип — когда экономика переживает тяжелые времена и периоды безработицы более продолжительны, пособия выплачиваются в течение более длительного периода времени и в большем объеме, а в хорошие времена — в течение более короткого периода времени. Чтобы выйти из кризиса, необходимо также расширить возможности для переподготовки, повышения квалификации и образования взрослых, что позволит тем, кто потерял работу или низкооплачиваемым работникам, перейти на новую и лучшую работу”, — сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Неполный рабочий день, работа на платформе и распространение удаленной работы во время кризиса также поставили новые задачи для предоставления услуг и регулирования рынка труда. В сотрудничестве с партнерами необходимо также рассмотреть поправки к регулированию коллективных трудовых отношений и к Закону о трудовых договорах. ”Мы также хотим предложить соискателям работы возможность заключать подряд краткосрочные трудовые договоры. На уровне Европейского Союза важно говорить о регулировании работы на платформах”, — прокомментировал необходимость изменений министр здоровья и труда Танель Кийк.

Министерство социальных дел продолжит поддерживать более широкое вовлечение людей с ограниченной трудоспособностью на рынок труда, для чего оно планирует проанализировать эффективность реформы трудоспособности и предложить соответствующие меры правительству.

Меры по сокращению гендерного разрыва в оплате труда, а также меры на региональном рынке труда в регионах с более высоким уровнем безработицы должны быть предприняты, чтобы повысить социальную сплоченность и экономическое процветание.

Правительство утвердило план действий на 2021-2023 годы. Согласно плану, цель правительства — продолжить эффективное разрешение и выход из кризиса COVID-19, а также работать для того, чтобы у нас были здоровые люди, умная экономика, зеленая Эстония, образованные и умные люди, активное и сбалансированное государство и защищенное, открытое и надежное правовое государство.