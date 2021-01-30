Правительство утвердило общегосударственные ограничения, связанные с COVID-19

Останутся в силе прежние общие правила, в соответствии с которыми везде в помещениях нужно носить маски, если не предписано иного, при передвижении необходимо соблюдать правило 2+2. Нужно обеспечить наличие средств дезинфекции и соблюдать требования дезинфекции. Маску не нужно носить детям моложе 12 лет, тем, кому это противопоказано по состоянию здоровья, а также в тех случаях, когда характер деятельности исключает такую возможность.

Заведения общепита

В заведениях общепита за одним столом может быть до шести человек, которые должны быть отделены от других людей расстоянием не менее двух метров. Заведения должны быть закрыты для времяпрепровождения клиентов на месте с 21.00 до 6.00. Временных ограничений для продажи еды навынос не устанавливается.

Развлекательные заведения

В развлекательных заведениях действуют те же принципы, что и в секторе общепита. Передвигаться можно в группах до 6 человек, которые должны быть отделены от других групп расстоянием не менее двух метров. Заведения должны быть закрыты для клиентов с 21.00 до 6.00. Помещения должны быть заполнены максимум на 50%.

Ни в случае с общепитом, ни в случае с развлекательными заседаниями ограничение в шесть человек не распространяется на семьи.

Публичные собрания и мероприятия

Публичные собрания, мероприятия и религиозные обряды, проводящиеся в помещениях cо стационарными посадочными местами

Для помещения со стационарными посадочными местами вводится требование максимально 50-процентной заполняемости. Люди должны быть рассредоточены по помещению. Вне зоны посадочных мест нужно передвигаться, соблюдая правило 2+2. Правило не распространяется на семьи и случаи, когда его соблюдение не представляется разумным. Ограничение распространяется, например, на театральные представления, концерты, богослужения в помещениях, где имеются фиксированные посадочные места, и публичные религиозные обряды.

Публичные собрания, мероприятия, и религиозные обряды в помещениях без стационарных посадочных мест

В помещениях подобная деятельность разрешена только в случае, если гостям обеспечены пронумерованные посадочные места. Люди должны быть рассредоточены по помещению, а вне зоны посадочных мест передвигаться, соблюдая правило 2+2. Заполняемость помещения не должна превышать 50 процентов. Ночные мероприятия не разрешены, подобные виды деятельности запрещены с 21.00 до 6.00.