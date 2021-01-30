30.01.2021, 09:10

Правительство утвердило общегосударственные ограничения, связанные с COVID-19

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EST 7
Kanna maski soovitus linnas 16.11.2020
Foto: Andres Putting

Правительство на электронном заседании утвердило распоряжение об ограничениях в связи с коронавирусом. В Харьюмаа и Ида-Вирумаа новые ограничения начнут действовать с понедельника, 1 февраля, а в остальных уездах Эстонии – со среды, 3-го февраля. Поскольку распространение коронавируса очень масштабно и интенсивность заболевания очень высока по всей стране, ограничения будут унифицированы.

Останутся в силе прежние общие правила, в соответствии с которыми везде в помещениях нужно носить маски, если не предписано иного, при передвижении необходимо соблюдать правило 2+2. Нужно обеспечить наличие средств дезинфекции и соблюдать требования дезинфекции. Маску не нужно носить детям моложе 12 лет, тем, кому это противопоказано по состоянию здоровья, а также в тех случаях, когда характер деятельности исключает такую возможность.

Заведения общепита

В заведениях общепита за одним столом может быть до шести человек, которые должны быть отделены от других людей расстоянием не менее двух метров. Заведения должны быть закрыты для времяпрепровождения клиентов на месте с 21.00 до 6.00. Временных ограничений для продажи еды навынос не устанавливается.

Развлекательные заведения

В развлекательных заведениях действуют те же принципы, что и в секторе общепита. Передвигаться можно в группах до 6 человек, которые должны быть отделены от других групп расстоянием не менее двух метров. Заведения должны быть закрыты для клиентов с 21.00 до 6.00. Помещения должны быть заполнены максимум на 50%.

Ни в случае с общепитом, ни в случае с развлекательными заседаниями ограничение в шесть человек не распространяется на семьи.

Публичные собрания и мероприятия

Публичные собрания, мероприятия и религиозные обряды, проводящиеся в помещениях cо стационарными посадочными местами

Для помещения со стационарными посадочными местами вводится требование максимально 50-процентной заполняемости. Люди должны быть рассредоточены по помещению. Вне зоны посадочных мест нужно передвигаться, соблюдая правило 2+2. Правило не распространяется на семьи и случаи, когда его соблюдение не представляется разумным. Ограничение распространяется, например, на театральные представления, концерты, богослужения в помещениях, где имеются фиксированные посадочные места, и публичные религиозные обряды.

Публичные собрания, мероприятия, и религиозные обряды в помещениях без стационарных посадочных мест

В помещениях подобная деятельность разрешена только в случае, если гостям обеспечены пронумерованные посадочные места. Люди должны быть рассредоточены по помещению, а вне зоны посадочных мест передвигаться, соблюдая правило 2+2. Заполняемость помещения не должна превышать 50 процентов. Ночные мероприятия не разрешены, подобные виды деятельности запрещены с 21.00 до 6.00.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации и дополнительное обучение

В помещениях во время занятий контактными и чреватыми высоким риском распространения вируса видами деятельности следует исходить из правила 2+2 и условия, что помещение должно быть заполнено не более, чем на 50%. Деятельностью с высоким риском распространения вируса считаются занятия, во время которых люди интенсивно дышат и в воздух выделяются капли мокроты.

Неконтактную деятельность с низким риском распространения вируса можно проводить в группах 10+1.

Занятия по контактным видам спорта с высоким риском распространения заражения могут проводиться в группах 10+1 в случае, если соблюдаются правила безопасности, предписанные спортивным союзом, Министерством культуры и Департаментом здоровья. К таким правилам относится, например, вентиляция помещений, рассредоточение людей по помещению, организация деятельности таким образом, чтобы разные группы не контактировали друг с другом и т.п. В случае, если риск невозможно снизить или подобные меры не применяются, занятия необходимо проводить, исходя из правила 2+2 при передвижении.

Список видов спорта и деятельности по интересам, считающихся деятельностью с высоким или низким риском распространения вируса, опубликует на своем сайте Департамент здоровья.

Вне помещений размер групп для занятий спортом, тренировками, молодежной работой, образованием и деятельностью по интересам, а также повышением квалицикации будет увеличен с 25 до 50 человек.

Данные ограничения не применяются к деятельности в рамках государственной учебной программы, профессиональной спортивной деятельности в рамках соревновательной системы спортивного союза, в том числе к членам и кандидатам во взрослые и молодежные сборные Эстонии и игрокам высшей лиги. Также они не касаются деятельности, связанной с государственной обороной и внутренней безопасностью, и к занятиям для людей с особыми потребностями, в том числе к социальной и профессиональной реабилитации.

Спортивные соревнования вне помещений

Вне помещений спортивные соревнования и мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, можно проводить в группах до 50 человек (вместо прежних 25), группы не должны пересекаться.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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