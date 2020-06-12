Правительство утвердило Микка Маррана на пост главы Департамента внешней разведки

По словам министра обороны Луйка, за пятилетний срок своей службы Микк Марран успешно справился с работой и проявил себя как профессионал высокого уровня, так и как хороший руководитель. Вместе с тем деятельность Маррана хорошо известна членам правительственного комитета по безопасности.

Луйк добавил, что он рад тому, что Марран согласился остаться на второй срок, поскольку сфера разведки является очень деликатной, а цели у нее долгосрочные. ”Международное сотрудничество в этой сфере также основано на доверии и требует стабильности”, — отметил он.

До того, как занять пост генерального директора Департамента внешней разведки, Микк Марран был канцлером Министерства обороны. Свою карьеру в Министерстве обороны он начал в 1999 году, Марран также руководил различными отделами министерства и был вице-канцлером по оборонным инвестициям. С 2006 по 2009 Марран был директором оборонной службы в постоянном представительстве Эстонии при НАТО.

Департамент внешней разведки является учреждением безопасности, входящим в сферу управления Министерства обороны, главная задача которого состоит в сборе, анализе и передаче информации по затрагивающим Эстонию внешним угрозам в сфере безопасности. Собранная Департаментом внешней разведки информация вносит значительный вклад в формирование государственной обороны и политики безопасности Эстонии. Департамент внешней разведки обеспечивает необходимое предварительное предупреждение об угрозах в отношении Эстонии.

Департамент внешней разведки также обеспечивает безопасную связь в засекреченных государственных сетях и проводит внешнюю контрразведку, чтобы защитить эстонских дипломатов и военнослужащих, несущих службу в зарубежных операциях. Кроме того, Департамент внешней разведки защищает переданную Эстонии засекреченную внешнюю информацию, выполняя задачи уполномоченного представителя государства в области безопасности.

Для выполнения своих задач Департамент внешней разведки тесно сотрудничает как с партнерами в Эстонии, так и на международном уровне.