Правительство уточнило правила въезда в Эстонию граждан и жителей Финляндии

Правительство Эстонии уточнило сегодня распоряжение, касающееся пересечения финской границы: из Финляндии в Эстонию без прохождения здесь карантина могут приезжать с целью учебы и по семейным делам только те лица, у которых есть финское гражданство, вид на жительство в Финляндии или чье постоянное место жительства по регистру населения находится в этой стране, при этом у данных лиц не должно быть признаков заболевания.

При этом пересечение границы из Финляндии в Эстонию разрешено в случаях, когда:

1. цель приезда в Эстонию - работа или выполнения других договорных обязательств;

2. лицо обучается в Эстонии в зарегистрированном учебном заведении;

3. Лицо прибывает в Эстонию по уважительной семейной причине, прежде всего это встреча с близкими родственниками, похороны, свадьбы, болезнь.

Прибывающие в Эстонскую Республику лица могут далее следовать в другие государства, в том числе в Латвию и Литву, только в соответствии с установленными этими странами порядком и ограничениями.

Будут также применяться дополнительные меры безопасности на судах и в портах: у пассажиров, передвигающихся между Эстонией и Финляндией, будет проводиться добровольное тестирование, продолжится выборочный пограничный контроль.

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и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!