Правительство уточнило ограничение на свободу передвижения после пересечения границы

Как и в прежнем распоряжении, в уточненном предусмотрено, что ограничение на свободу передвижения вводится на время инкубационного периода заболевания, то есть на 14 дней. Это означает запрет покидать место жительства или постоянного пребывания без распоряжения медицинского работника или полицейского, а также если ситуация не представляет угрозы для жизни и здоровья. Также из дома можно выходить для получения услуг здравоохранения или для покупки продуктов, товаров первой необходимости и лекарств, если иных возможностей получить их нет.

Решение правительства не вносит изменений в список категорий людей, которым разрешено въезжать в Эстонию. Также неизменными остаются исключения, в отношении которых ограничение на свободу передвижения не применяется.

Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Владельцам средств массовой информации надлежит опубликовать данное распоряжение на основании части 9 статьи 28 Закона о профилактике и предотвращении инфекционных заболеваний. Коммуникационное бюро правительства вышлет по этому поводу официальное уведомление.