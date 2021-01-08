Правительство уточнило действующие с 11 января ограничения, касающееся сферы образования, молодежной работы и спорта

Ограничения касаются всех уездов, кроме Харьюмаа и Ида-Вирумаа. В Ида-Вирумаа и Харьюмаа будет восстановлено контактное обучение только с 1-го по 4-й, а также для 9-х и 12-х классов. В этих уездах на следующей неделе продолжат действовать и другие введенные ранее ограничения. Решение относительно того, какие ограничения будут действовать в Ида-Вирумаа и Харьюмаа после 17 января, будет принято не позднее 14 января.

Действующие с 11 января правила для всех уездов, кроме Харьюмаа и Ида-Вирумаа

Образование

С 11 января во всех ступенях общеобразовательных школ, в профессиональных училищах и вузах можно восстановить контактное обучение. При организации контактного обучения нужно придерживаться инструкций Министерства образования и науки и Департамента здоровья по организации безопасного учебного процесса. Информация о сфере образования и молодежное работы доступна по адресу: hm.ee/koroona.

Деятельность и образование по интересам, курсы повышения квалификации, молодежная работа, занятия спортом и тренировки

Вне помещений в этих видах деятельности могут принимать участие группы размером до 25 человек, считая тренера или наставника. При проведении занятий необходимо обеспечить, чтобы группы не контактировали между собой.

В помещениях размер группы может составлять до 11 человек, считая тренера или наставника. Группы не должны контактировать между собой. Помещение должно быть заполнено не более, чем наполовину. В помещениях необходимо носить маску. Исключение составляют дети моложе 12 лет или случаи, когда это противопоказано по состоянию здоровья или в силу характера деятельности.

Как в помещениях, так и вне их при организации занятий нужно обеспечить доступность средств дезинфекции и применять меры дезинфекции, установленные Департаментом здоровья.

Спортивные соревнования, спортивные и пропагандирующие здоровый образ жизни мероприятия

Вне помещения вышеперечисленные соревнования и мероприятия могут проводиться группами не более 25 человек, включая тренера или наставника. Группы не должны контактировать между собой.