Правительство устроило головомойку главе Департамент здоровья, так как в Эстонии нет быстрых тестов на COVID-19(2)
Журналисты Eesti Ekspress узнали о жарких спорах политиков и представителей самого критикуемого департамента Эстонии.
Журналисты Eesti Ekspress узнали о жарких спорах политиков и представителей самого критикуемого департамента Эстонии.
Главу Департамента здоровья Мерике Юрило в четверг на заседании правительства спросили: почему в Эстонии в аптеках не продаются домашние тесты на коронавирус, где самому можно узнать, болен ты или нет.
В ходе интенсивной дискуссии больше всех выражал недовольство министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Он привел в пример другие страны, где такая возможность есть. Юрило ответила, что пока что домашние быстрые тесты недостоверны, узнать заражен ты или нет на 100% могут подтвердить лишь анализы в лаборатории. "На данный момент ученые и медики сходятся во мнении, что эпидемиологические исследования можно проводить только в лабораториях".
Стоит отметить, что закупка тестов и их распространение в аптеки — не задача Департамента здоровья.
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