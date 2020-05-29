Правительство устроило головомойку главе Департамент здоровья, так как в Эстонии нет быстрых тестов на COVID-19

Главу Департамента здоровья Мерике Юрило в четверг на заседании правительства спросили: почему в Эстонии в аптеках не продаются домашние тесты на коронавирус, где самому можно узнать, болен ты или нет.

В ходе интенсивной дискуссии больше всех выражал недовольство министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Он привел в пример другие страны, где такая возможность есть. Юрило ответила, что пока что домашние быстрые тесты недостоверны, узнать заражен ты или нет на 100% могут подтвердить лишь анализы в лаборатории. "На данный момент ученые и медики сходятся во мнении, что эпидемиологические исследования можно проводить только в лабораториях".

Стоит отметить, что закупка тестов и их распространение в аптеки — не задача Департамента здоровья.