Правительство упразднило требование по заполняемости школьных помещений



Согласно решению, в помещениях основных школ, гимназий, профессиональных учебных заведений и вузов, а также организаций, предлагающих курсы повышения квалификации, школ по интересам, открытых молодежных центров, молодежных лагерей и школьных дружин больше не действуют требование ограничивать заполняемость 50 процентами и ограничение на число присутствующих в помещении людей. Ограничения не действуют также для деятельности по интересам, в том числе образовательной, и курсов водителей мотоциклов, автомобилей и переводчиков опасных грузов.

Ограничения, ранее установленные распоряжением правительства, будут заменены инструкциями, подготовленными в сотрудничестве с Департаментом здоровья, которые будут разосланы школам в среду.

Также, как сообщил министр культуры Тынис Лукас, с сентября будут в полном объеме открыты театры, концертные залы и кинотеатры.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!