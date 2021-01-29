Правительство смягчило требования в отношении людей, вакцинированных от коронавируса и переболевших им

Таким образом, в качестве близкого контакта или после пересечения границы в изоляции не должны будут оставаться люди, которые в последние шесть месяцев вакцинировались от коронавируса или переболели им.

Лицам с диагнозом СOVID-19 запрещено с момента диагностирования до выздоровления покидать свое место жительства или место постоянного пребывания. Ограничение не действует, если лица получили распоряжение медицинского работника или чиновника полиции покинуть место жительства или место постоянного пребывания, при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг, либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц.

Лицам, проживающим вместе с указанными выше лицами, постоянно находящимися в том же месте пребывания, либо иным образом близко контактировавшим с лицами, указанными выше, запрещено покидать место жительства или место постоянного пребывания в течение 10 календарных дней с того момента, как больной узнал о диагнозе.

В качестве исключения близкие контакты могут покидать место жительства или пребывания, если они получили соответствующее распоряжение медицинского работника или чиновника полиции; если они покидают место жительства или место постоянного пребывания при их направлении медицинским работником на получение медицинских услуг; либо в экстренном случае, если существует угроза для жизни или здоровья лиц. Также разрешается покинуть место жительства или постоянно пребывания если они получают вблизи от места жительства или места пребывания все необходимое для повседневной жизни по причине того, что иным образом это невозможно; если в месте жительства и месте пребывания исключен любой их контакт с лицом, у которого был диагностирован СOVID-19; если во время пребывания на улице они избегают какого-либо контакта с другими людьми. Также исключениями являются медицинские работники или лица, выполняющие общественное задание, которые по решению работодателя выполняют неотложные рабочие обязанности.

Согласно поправке к распоряжению, со 2 февраля десятидневный карантин не обязаны соблюдать лица, которые в последние шесть месяцев переболели COVID-19 и которых врач признал выздоровевшими, а также лица, которые в последние шесть месяцев прошли вакцинацию от COVID-19.