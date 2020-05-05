Правительство смягчает ограничение в сфере образования, культуры и спорта: откроются торговые центры, музеи и выставки, разрешают религиозные службы

Принимая решение о смягчении ограничений, правительство исходило из оценки ученым советом снижения уровня распространения COVID-19 в Эстонии. Смягчение ограничений возможно только на определенных условиях, которые снижают риск распространения заболевания.

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

С сегодняшнего дня расширяются возможности для тренировок взрослых сборных как в помещениях, так и под открытым небом. При этом должна быть обеспечена доступность дезинфицирующих средств. Точные требования безопасного проведения тренировок установит Министерство культуры.

КУЛЬТУРА

С 11 мая разрешено посещать музеи и выставочные залы, если там соблюдаются определенные условия. Также будет разрешен доступ в здания-экспонаты музеев под открытым небом и в расположенные во дворах музеев экспонаты.

Для того, чтобы музеи и выставочные центры могли открыть свои помещения для посетителей, необходимо, чтобы публика посещала музеи группами не более 10 человек. Исключение составляют семьи. Следует придерживаться правила 2+2, должна быть обеспечена возможность дезинфицировать руки, а часто используемые посетителями поверхности должны подвергаться регулярной влажной уборке.

Представителям групп риска в музейных и выставочных залах рекомендуется прикрывать дыхательные пути.

Музеям необходимо обеспечить безопасное использование интерактивных экспонатов. В качестве альтернативы интерактивные экспонаты могут оставаться закрытыми.

Поскольку вирус распространяется также через загрязненные поверхности, не разрешено раздавать посетителям, например, рекламные буклеты. Также запрещено проводить творческие мастерские с использованием общих инструментов.

Министерство культуры в сотрудничестве с подведомственными учреждениями и Департаментом здоровья подготовило инструкцию, в которой приведены как обязательные минимальные требования, так и дополнительные рекомендации.

ОБРАЗОВАНИЕ

С 15 мая при соблюдении определенных условий разрешено возвращение к обычной учебной работе в помещениях школы. Это решение распространяется на общеобразовательные школы, профессиональные учебные заведения, вузы, курсы повышения квалификации, школы по интересам и кружки, а также на открытые молодежные центры.