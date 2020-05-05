05.05.2020, 21:53

Правительство смягчает ограничение в сфере образования, культуры и спорта: откроются торговые центры, музеи и выставки, разрешают религиозные службы

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Правительство смягчает ограничение в сфере образования, культуры и спорта: откроются торговые центры, музеи и выставки, разрешают религиозные службы
Jaanus Lensment

Сегодня на своем заседании правительство одобрило решение, которым разрешается на определенных условиях контактное обучение, открытие музеев и выставок, а также расширяет возможности для тренировок спортсменов высшего уровня. Вновь разрешается проводить религиозные службы.

Принимая решение о смягчении ограничений, правительство исходило из оценки ученым советом снижения уровня распространения COVID-19 в Эстонии. Смягчение ограничений возможно только на определенных условиях, которые снижают риск распространения заболевания.

СПОРТ ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ

С сегодняшнего дня расширяются возможности для тренировок взрослых сборных как в помещениях, так и под открытым небом. При этом должна быть обеспечена доступность дезинфицирующих средств. Точные требования безопасного проведения тренировок установит Министерство культуры.

КУЛЬТУРА

С 11 мая разрешено посещать музеи и выставочные залы, если там соблюдаются определенные условия. Также будет разрешен доступ в здания-экспонаты музеев под открытым небом и в расположенные во дворах музеев экспонаты.

Для того, чтобы музеи и выставочные центры могли открыть свои помещения для посетителей, необходимо, чтобы публика посещала музеи группами не более 10 человек. Исключение составляют семьи. Следует придерживаться правила 2+2, должна быть обеспечена возможность дезинфицировать руки, а часто используемые посетителями поверхности должны подвергаться регулярной влажной уборке.

Представителям групп риска в музейных и выставочных залах рекомендуется прикрывать дыхательные пути.

Музеям необходимо обеспечить безопасное использование интерактивных экспонатов. В качестве альтернативы интерактивные экспонаты могут оставаться закрытыми.

Поскольку вирус распространяется также через загрязненные поверхности, не разрешено раздавать посетителям, например, рекламные буклеты. Также запрещено проводить творческие мастерские с использованием общих инструментов.

Министерство культуры в сотрудничестве с подведомственными учреждениями и Департаментом здоровья подготовило инструкцию, в которой приведены как обязательные минимальные требования, так и дополнительные рекомендации.

ОБРАЗОВАНИЕ

С 15 мая при соблюдении определенных условий разрешено возвращение к обычной учебной работе в помещениях школы. Это решение распространяется на общеобразовательные школы, профессиональные учебные заведения, вузы, курсы повышения квалификации, школы по интересам и кружки, а также на открытые молодежные центры.

В период смягчения ограничений, введенных в связи с чрезвычайным положением, в школьных помещениях разрешено обучение в группах размером до 10 человек. Это ограничение не распространяется на экзамены, государственные и профессиональные экзамены в случае, если экзамен проводится в более просторном помещении, например, в актовом или спортивном зале или в большой аудитории.

При возобновлении обычной учебной работы школе необходимо достаточно часто дезинфицировать вещи, находящиеся в общем пользовании, и постоянно проветривать помещения. Важно, чтобы учащиеся и организующие обучение люди делали со своей стороны все, чтобы предупредить распространение COVID-19.

Ношение защитной маски не является обязательным, однако для входящих в группу риска участников занятий по интересам, учителей, академического состава высших учебных заведений, учеников и студентов ношение маски настоятельно рекомендуется.

КУРСЫ ВОЖДЕНИЯ

С сегодняшнего дня автошколам разрешено проводить курсы водителей мотоциклов, автомобилей и перевозки опасных грузов, если при этом соблюдаются особые условия, согласно которым в обучении могут участвовать только те ученики и инструкторы, у которых отсутствуют симптомы COVID-19. В машине должно быть средство дезинфекции. После каждого урока организатор курсов обязан очистить те поверхности, к которым прикасался ученик.

При желании ученик и учитель могут носить средства индивидуальной защиты, например, маску или визир.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

С 10 мая при соблюдении определенных условий возможно проведение богослужений и других религиозных обрядов с участием прихожан. Должно быть обеспечено соблюдение правила 2+2 и наличие дезинфицирующих средств.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Как уже сообщалось, с 11 мая при соблюдении специальных условий открываются торговые центры. Подробнее читайте здесь.

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