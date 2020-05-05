05.05.2020, 21:53

Правительство смягчает ограничение в сфере образования, культуры и спорта: откроются музеи и выставки, разрешают религиозные службы

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EST
Правительство смягчает ограничение в сфере образования, культуры и спорта: откроются музеи и выставки, разрешают религиозные службы
Jaanus Lensment

Сегодня на своем заседании правительство одобрило решение, которым разрешается на определенных условиях контактное обучение, открытие музеев и выставок, а также расширяет возможности для тренировок спортсменов высшего уровня. Вновь разрешается проводить религиозные службы.

Будет дополнено!

Спорт высоких достижений

Начиная с сегодняшнего дня для взрослых сборных команд расшираются возможности для тренировок как в закрытых помещениях, так и под открытым небом. Должно быть обеспечено наличие дезинфицирующих средств. Уточненные требования по безопасному проведению тренировок утвердил Министерство культуры.

Культура

Начиная с 11 мая при соблюдении соответствующих условий разрешено посещение музеев и выставок в закрытых помещениях.

Посетители могут допускаться во внутренние помещения музеев и выставочных залов группами максимально в 10 человек. Для семей делается исключение.

Необходимо соблюдать правило 2+2, учреждения должны обеспечить наличие дезинфицирующих средств и периодическую очистку поверхностей, с которыми часто соприкасаются посетители.

Так как вирус может распространятся с зараженных поверхностей, не разрешено раздавать посетителям рекламные буклеты, а также организовывать творческую работу и рабочие комнаты с совместно используемыми рабочими инструментами.

Министерство культуры в сотрудничестве с Департаментом здоровья подготовили инструкцию, где приведены как обязательные требования, так и дополнительные рекомендации.

Образование

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Обучение вождению

Начиная с сегодняшнего дня разрешается организовывать обучение водителей моторных транспортных средств, если при проведении обучения выполняются специальные условия.

В обучении могут участвовать только не имеющие симптомов COVID-19 учитель и ученик. В машине должно средство для дезинфекции рук. После каждого урока вождения организатор обучения должен очищать поверхности, с которыми соприкасался ученик.

Религиозные объединения

Начиная с 10 мая при соблюдении специальных условий разрешаются общественные религиозные службы и проведение других религиозных обрядов. Должно быть обеспечено соблюдение правила 2+2, а также наличие дезинфицирующих средств.

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