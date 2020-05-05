05.05.2020, 21:53
Правительство смягчает ограничение в сфере образования, культуры и спорта: откроются музеи и выставки, разрешают религиозные службы
Сегодня на своем заседании правительство одобрило решение, которым разрешается на определенных условиях контактное обучение, открытие музеев и выставок, а также расширяет возможности для тренировок спортсменов высшего уровня. Вновь разрешается проводить религиозные службы.
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