Правительство смягчает ограничение в сфере образования, культуры и спорта: откроются музеи и выставки, разрешают религиозные службы

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Jaanus Lensment

Сегодня на своем заседании правительство одобрило решение, которым разрешается на определенных условиях контактное обучение, открытие музеев и выставок, а также расширяет возможности для тренировок спортсменов высшего уровня. Вновь разрешается проводить религиозные службы.