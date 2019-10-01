Правительство Швеции не видит необходимости в новом расследовании гибели парома "Эстония"

Пресс-секретарь минюста Швеции сообщил Delfi, что специализированные компании SSPA Sweden AB ja Hamburgische Schiffbau-Versuchsanstalt предоставили 5 мая 2008 года отчет о затонувшем судне "Эстония" так, как это требует международная комиссия.

Вышеупомянутые компании провели более глубокий анализ, чем комитет по расследованию, и обнаружили, среди прочего, что цепь событий, приведших к крушению парома, началась раньше, чем указано в официальном отчете.

По словам правительства Швеции, они не видят причин для нового расследования, они считают, что сделанные комиссией выводы достоверны.

Эстонские политики скорее поддерживают идею, что дополнительное расследование не нужно, но Кая Каллас, лидер реформистов, полагает, что нужно исследовать крушение, так как "остались вопросы".

На протяжении последних лет мировые СМИ обсуждали версии взрыва, версии перевозки наркотиков, версии о том, что команда сама открыла визор, чтобы избавиться от нелегальных грузов — все это не получило никакого официального подтверждения.

В заказанном производителем судна рапорте написано, что на "Эстонии" еще до крушения не были выполнены некоторые ремонтные работы, поэтому в море выходить в море было нельзя. Также отсутствовала водонепроницаемая дверь к автомобильному трапу, которая задерживает воду при инцидентах, как на пароме "Эстония" в 1994 году.