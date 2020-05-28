28.05.2020, 18:00

Правительство сформирует при комиссии по экономическому развитию экспертный совет по преодолению кризиса


EST
Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Tiit Blaat

Премьер-министр Юри Ратас на сегодняшнем кабинетном заседании представил план создать при правительственной комиссии по экономическому развитию экспертный совет, который бы консультировал правительство в вопросах оживления экономики, повышения благосостояния людей и конкурентоспособности предприятий в ситуации нынешнего кризиса.

„Экономика Эстонии и всего мира понесла большой ущерб от эпидемии коронавируса, и поэтому поддержка экономики, повышение благосостояния людей и конкурентоспособности предприятий требуют повышенного внимания правительства. Для создания широкоформатной программы оживления экономики, работа над которой сейчас идет, мы должны использовать лучшие опыт и знания, какие только имеются в Эстонии. Поэтому мы и созываем экспертный совет, который будет поддерживать работу министров, входящих в комиссию, и всего правительства. Комиссия должна в ближайшее время создать на основании предложений экспертов, министерств и различных институтов целостную картину пакета экономических нововведений”.

Ратас добавил, что мы должны смотреть на экономику, но видеть за ней человека. ”Сохранение и развитие человеческих ресурсов — это именно то, что больше всего будет способствовать нашему успеху в долгосрочной перспективе. Также нам следует поставить в качестве важной цели экономической политики меры, которые будут способствовать повышению производительности труда и занятости. Важны начинания, которые способствуют научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам как в частном, так и в публичном секторе, использованию технологических возможностей и движению государства к климатической нейтральности. Мы должны также сосредоточиться на уменьшении бюрократии, развитии внутреннего туризма и привлечении в Эстонию инвестиций”, — сказал премьер-министр.

Состав экспертного совета утвердит комиссия по экономическому развитию, руководить им будет премьер-министр. Работу экспертного совета будет организовывать стратегическое бюро Государственной канцелярии.

Целью комиссии по экономическому развитию, сформированной распоряжением правительства 13 апреля 2017 года, является способствовать экономическому развитию Эстонии и улучшению конкурентоспособности государства. Комиссией руководит премьер-министр. Членами комиссии являются: министр внешней торговли и информационных технологий, министр образования и науки, министр юстиции, министр экономики и инфраструктуры, министр финансов, министр социальных дел, министр иностранных дел. Другие министры участвуют в заседаниях комиссии по приглашению премьер-министра, если рассматриваемая тема требует их присутствия. Работу комиссии организует Государственная канцелярия. Следующее заседание комиссии состоится 9 июня.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Küsitlus #118543
Читайте также: